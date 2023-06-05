«Если хочет, мы ему купим велосипед». Как в деревнях врачам предлагают добираться к пациентам?

Новости Беларуси. Пилюля для оздоровления медсферы. Почему здоровье белорусов – зона ответственности не только Минздрава? Кто крайний в очереди на высокотехнологичные операции? Как реанимировать проблемы с диагнозом «хронические»? Консилиум, на который приглашены не только врачи и чиновники от медицины, соберется в студии ток-шоу « По существу ».

Кирилл Казаков, СТВ: Я вспоминаю одного прекрасного российского политика, товарища Гайдара, который в конце 1990-х годов говорил о том, что самая невыгодная вещь для бизнеса и экономики – это государство. И если посмотреть на то, как делается сейчас медицина и экономика на Украине, то там сокращение тех же самых поликлиник, больниц, сокращения, которые перед той же самой пандемией были всех специализированных заведений, которые лечили от этих самых вирусов. Правильно, мы денег меньше выделяем. Народ весь ходит под страховками, приходит определенный возраст. И вдруг оказывается, что негде лечиться. А здесь тот же самый ФАП, вспомните Чехова или Булгакова. Они занимались тем, что ходили и врачевали по деревням, потому что иногда бывала такая история, что доктор – это еще и психолог.

Владимир Смоляк, заведующий Тресковщинским фельдшерско-акушерским пунктом Минского района:

Хочу донести вам все это. Работа, связанная с людьми, поймите, по поводу медицинского обеспечения, то есть аптечного пункта – не было лекарств. Я работаю 30 лет, получаю в аптеке № 22 города Заславль лекарственные препараты. Всегда идут, всегда спрашивают, чего не хватает, всегда довезут. Даже в тяжелые времена птичьего гриппа, коронавирусной инфекции, всегда были лекарства.

Алена Сырова, СТВ:

Но это то, о чем мы говорили, что все звенья системы должны работать. Не везде так, как у вас. Прокуратура подтвердит, что есть случаи, когда халатно относятся, начиная с самого низкого уровня и дальше по цепочке, руководитель ФАПа не делает запросы, не так переживает за свой ФАП, как вы.

Кирилл Казаков:

Все зависит от человека.