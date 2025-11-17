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Новости по тегу #Виктор Аносов

Как оснащена 6-я городская клиническая больница Минска – узнали у главного врача
17 ноября 2025 15:41

Как оснащена 6-я городская клиническая больница Минска – узнали у главного врача

Возведение корпуса Городского клинического центра травматологии и ортопедии стартует в апреле
03 апреля 2025 17:50

Возведение корпуса Городского клинического центра травматологии и ортопедии стартует в апреле

750 тысяч травм получили белорусы на электросамокатах за 2024-й – главврач минской больницы
17 марта 2025 14:11

750 тысяч травм получили белорусы на электросамокатах за 2024-й – главврач минской больницы

В Минской клинической больнице №6 открыли новый кабинет рентгеновской денситометрии
15 марта 2025 17:13

В Минской клинической больнице №6 открыли новый кабинет рентгеновской денситометрии

Как формируется очередь на эндопротезирование суставов и почему людям приходится ждать несколько лет? Рассказал специалист
05 июня 2023 18:31

Как формируется очередь на эндопротезирование суставов и почему людям приходится ждать несколько лет? Рассказал специалист

Несвиж или столица? Вот что молодая специалистка думает о первой работе
05 июня 2023 18:13

Несвиж или столица? Вот что молодая специалистка думает о первой работе

«Цель – увеличить доступность медпомощи населению». Рассказываем про новый медицинский проект в Гродно
24 января 2021 16:54

«Цель – увеличить доступность медпомощи населению». Рассказываем про новый медицинский проект в Гродно