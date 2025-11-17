Новости по тегу #Виктор Аносов

6-я городская клиническая больница оснащена оборудованием на современном уровне. Сейчас переживает период модернизации и реконструкции. Планируется постройка нового крыла травматолого-ортопедического центра.
Здесь будет возведено современное здание, оснащенное высокотехнологичным оборудованием для проведения КТ и МРТ, а также будут установлены аппараты УЗИ.
Из них 76 % – это бытовой травматизм, 0,5 % – дорожно-транспортный, и 2 % – это травмы вследствие использования средств индивидуальной мобильности.
Многофункциональный аппарат предназначен для диагностики остеопороза. Позволяет быстро, безопасно и с высокой точностью определить стадию заболевания.
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