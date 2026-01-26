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Стоимость золота впервые в истории превысила $5000 за унцию

26 января 2026 06:49
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Стоимость золота впервые в истории превысила $5000 за унцию-0

Цена на золото вновь перешагнула рекордный максимум, преодолев отметку в $5 000 за тройскую унцию, пишет ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.

Сообщается, что рост на драгметалл продолжился ввиду стремления инвесторов к такому «защитному активу» из-за усиления геополитической напряженности. Государственные расходы в развитых странах набирают обороты, что также вызывает опасения инверсоров.

В том числе, скачек роста стоимости золота за последние 2 года стимулирует всплеск заинтересованности инвесторов и намерение центробанков распределить инвестиции по разным активам посредством отказа от доллара.

Фото: Pinterest

# Деньги

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