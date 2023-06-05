Ольга Светлицкая: «Сам факт наличия хорошего оборудования не определяет качество помощи»

Новости Беларуси. Пилюля для оздоровления медсферы. Почему здоровье белорусов – зона ответственности не только Минздрава? Кто крайний в очереди на высокотехнологичные операции? Как реанимировать проблемы с диагнозом «хронические»? Консилиум, на который приглашены не только врачи и чиновники от медицины, соберется в студии ток-шоу «По существу».

Алена Сырова, СТВ:

Мы сейчас говорим и о том, что некоторые из нас обращаются в разные центры. Все сравнивают, все умеют считать. Одно дело – пойти в частный центр, тебе анализы обойдутся в лаборатории в 100 рублей. А потом лишний раз подумают и пойдут в обычную поликлинику.

Кирилл Казаков, СТВ:

Где выбрать этот компромисс? Я же понимаю, что вся проверка как раз и была... Соответствовать высокими стандартам качества, которые нынче существуют. С другой стороны, ведь это все на местных властях. У них что? Образование, культура и медицина.