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Ольга Светлицкая: «Сам факт наличия хорошего оборудования не определяет качество помощи»

05 июня 2023 17:59
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Новости Беларуси. Пилюля для оздоровления медсферы. Почему здоровье белорусов – зона ответственности не только Минздрава? Кто крайний в очереди на высокотехнологичные операции? Как реанимировать проблемы с диагнозом «хронические»? Консилиум, на который приглашены не только врачи и чиновники от медицины, соберется в студии ток-шоу «По существу».

Алена Сырова, СТВ:
Мы сейчас говорим и о том, что некоторые из нас обращаются в разные центры. Все сравнивают, все умеют считать. Одно дело – пойти в частный центр, тебе анализы обойдутся в лаборатории в 100 рублей. А потом лишний раз подумают и пойдут в обычную поликлинику.

Кирилл Казаков, СТВ:
Где выбрать этот компромисс? Я же понимаю, что вся проверка как раз и была... Соответствовать высокими стандартам качества, которые нынче существуют. С другой стороны, ведь это все на местных властях. У них что? Образование, культура и медицина.

Ольга Светлицкая: «Сам факт наличия хорошего оборудования не определяет качество помощи»-1

Ольга Светлицкая, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии БелМАПО, член межведомственной рабочей группы:
Мониторинговая группа создана, чтобы оценить качество и доступность. Доступность – это не просто наличие оборудования. Мониторинговая группа видела лапароскопичесие стойки, но мы проверяли, как они используются (процент лапароскопичесих операций). К сожалению, в ряде межрайонных центров, например, при наличии лапароскопического оборудования 90 % операций выполнялись открытым способом. Поэтому сам факт наличия хорошего оборудования не определяет качество помощи.

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# Государственная политика в области здравоохранения # Здоровье # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Ольга Светлицкая # Фотофакт

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