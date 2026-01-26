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Определены обладатели грантов общественного объединения «Белая Русь»

26 января 2026 07:04
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Инициативы, способные изменить будущее. В Минске определили обладателей грантов общественного объединения «Белая Русь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Определены обладатели грантов общественного объединения «Белая Русь»-2

Цена вопроса – 100 базовых величин – это 4,5 тысячи рублей. Их получат 11 проектов. Передвижная фотодокументальная выставка, посвященная событиям Великой Отечественной, многофункциональная зона отдыха «Эко-оазис», мини-огороды при детских садах, инклюзивная театральная студия. Авторам таких инициатив осталось перейти от этапа планирования к реальным действиям.

Определены обладатели грантов общественного объединения «Белая Русь»-4

Иван Оксенюк, ведущий специалист Ленинской районной организации Бреста РОО «Белая Русь»:
Наш проект «Огород в ладошках», Брестская область. Прошли районные этапы, и мы с нашим проектом прошли дальше. Суть проекта заключается в том, чтобы приучить детей уже с садика, как выращивать сельхозкультуры, огурцы, помидоры. Деткам очень важно привыкать, особенно в городах, к устройству земли. Следовательно, как вырастить, как посадить это семечко, что из него вырастит.

Определены обладатели грантов общественного объединения «Белая Русь»-6

Вииа Гапаева, член совета Круглянской районной организации РОО «Белая Русь»:
Наш проект это фотодокументальная выставка, Круглянский район, геноцид белорусского народа. Он основан на музейных фондах нашего Круглянского музея. Это фотографии, фотодокументы, это воспоминания тех людей, которые перенесли на своих плечах оккупацию. Она длилась у нас 3 года.

На участие в конкурсе «Опыт лучших «Белой Руси» – достояние общества» в этом году поступило более сотни заявок со всех уголков страны. Защита проектов, попавших в финал, впервые проводилась в открытом формате.

# РОО «Белая Русь» # Вииа Гапаева

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