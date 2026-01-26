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Патриотический трудовой проект «Зимний маршрут» стартовал в Беларуси

26 января 2026 06:48
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В путь за новыми знаниями, впечатлениями и добрыми делами. Сегодня, 26 января, стартует республиканский патриотический проект «Зимний маршрут». 10 команд лучших бойцов студенческих отрядов, прошедших строгий конкурсный отбор, отправятся по регионам Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Патриотический трудовой проект «Зимний маршрут» стартовал в Беларуси-2

Они проведут в школах «Уроки мужества» и занятия по истории, расскажут сверстникам о возможностях БРСМ и студотрядов, помогут с профориентацией и организуют спортивные праздники. «Зимний маршрут» – это школа лидерства, дружбы и ответственности, а еще дань глубокого уважения к подвигу предков. Каждый отряд носит имя Героя Советского Союза. В маршруте путешествия – города и районы, прославившиеся мужеством своих жителей в годы Великой Отечественной войны.

# Молодежь Беларуси

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