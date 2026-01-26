Литва предложила расширить строительство нового военного полигона на территорию Польши

Литва предложила расширить строительство военного полигона для тысяч солдат НАТО на территорию Польши. Речь идет о крупном укрепрайоне площадью 15 тысяч гектаров, который может появиться прямо у границы с Беларусью к 2030 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стоимость этого проекта оценивается в 100 миллионов евро. По всей видимости, для Вильнюса это серьезная финансовая нагрузка. Поэтому литовский президент также предложил своему польскому коллеге создать вокруг будущего полигона совместную экономическую зону. Однако масштабная стройка уже вызывает сопротивление граждан по обе стороны границы. Местные жители выступают против вырубки лесов, сноса домов и разрушения природной среды.