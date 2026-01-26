Литва предложила расширить строительство нового военного полигона на территорию Польши

Литва предложила расширить строительство военного полигона для тысяч солдат НАТО на территорию Польши. Речь идет о крупном укрепрайоне площадью 15 тысяч гектаров, который может появиться прямо у границы с Беларусью к 2030 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.