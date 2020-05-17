Говорим о донорстве плазмы понятно. Насколько эффективно переливание при коронавирусе и почему не стоит обещать деньги за кровь?

Новости Беларуси. О тех, кто переболел коронавирусной инфекцией и сегодня добровольно приходит в медучреждения, чтобы сдать плазму и тем самым дать шанс на спасение пациентам со сложным течением COVID-19. Сегодня это более 120 человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Надеемся, что с каждым днем их будет становиться все больше. Юлия Огнева, СТВ:

Полностью выздоровели и выписаны уже около 9000 человек, многие из них могут стать донорами. Как можно помочь? Все просто: на сайте РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий указаны контактные телефоны. У кого есть возможность, свяжитесь, пожалуйста.

Как все это работает дальше, знает наш гость. На вопросы программы «Неделя» 17 мая ответил директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Федор Карпенко. Сколько занимает процедура сдачи крови и как она проходит Юлия Огнева:

Скажите, речь сейчас идет о том, что мы называем переливанием крови?

Федор Карпенко, директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий:

Все правильно. Это называется переливание крови (или трансфузия, или гемотрансфузия, если более профессионально называть). Юлия Огнева:

Хорошо. Обращается донор к вам, что дальше? Федор Карпенко:

Донор должен пройти достаточно углубленный медицинский осмотр. Все это проходит, считаю, достаточно организовано и быстро. Юлия Огнева:

То есть это все за день происходит? Федор Карпенко:

Это происходит в течение максимум двух часов, медицинский осмотр сам. Юлия Огнева:

А сама процедура сколько длится?

Федор Карпенко:

Сама процедура длится от 30 до 50 минут. То есть если мы решаем, что донор может быть донором плазмы, донорство плазмы – это 600 миллилитров. Юлия Огнева:

Какое-то неудобство донор ощущает? Федор Карпенко:

Нет. 99 % переносят вообще без каких-либо побочных эффектов. Мы стараемся, так как доноры все первичные, все-таки быть рядом с каждым донором. Именно чтобы врач находился с каждым донором, рассказывал, показывал.

Сколько человек уже сдали плазму крови Юлия Огнева:

Более 120 человек – мы об этом поговорили за эфиром – это те, которые подошли. А сколько всего к вам обратилось? Чтобы понимать, сколько бывших пациентов могут стать донорами. Федор Карпенко:

Более 200 человек обращались. Где-то мы не находили антитела, где-то не проходили по противопоказаниям. Это те уже, с которыми мы непосредственно работали в организациях, в субъектах службы. Юлия Огнева:

То есть больше половины подошли?

Федор Карпенко:

Да. У кого чаще образуются стойкие антитела к COVID Юлия Огнева:

Сейчас много говорят о том, что еще до конца ученые не понимают, образуются ли эти стойкие антитела к COVID. Что вы наблюдаете в своей работе? Федор Карпенко:

У нас есть доноры, так как первая донация 11 апреля была, то есть у нас уже есть доноры, которые три раза сдали плазму. Интервал между донациями – 14 суток. У 85 % тех, кто к нам обращался, мы видим образование этих антител.

Юлия Огнева:

Зависит ли количество антител от того, насколько тяжело протекало само заболевание? Федор Карпенко:

Это вопрос в том числе и научных статистических данных. Не хочется говорить по ощущениям. Юлия Огнева:

Но вы же все равно анамнез берете, правильно? Федор Карпенко:

Безусловно, анамнез собираем. Антитела чаще есть у более молодых, у кого исходная напряженность иммунитета есть. Те, кто переболевали в средних, тяжелых формах, также практически 100 %. У тех, у кого легкие формы, наверное, чуть реже мы встречаем наличие антител. Переливание крови действительно помогает? Юлия Огнева:

Давайте сейчас перейдем от донорства к технологии лечения способом переливания крови. Помогает – самый главный вопрос?

Федор Карпенко:

Помогает, и мы воодушевлены, что очень много положительных эффектов. Это стимулирует нас, действительно вдохновляет на дальнейшую работу, на разговоры, поиск и агитацию за эту технологию. Юлия Огнева:

Можно назвать какую-то цифру: скольким людям вы уже помогли? Федор Карпенко:

Более 100 реципиентов. Причем тактика лечения поменялась от того, что мы первоначально планировали и того, что видели в международных публикациях. Сейчас мы говорим о качестве плазмы. То есть мы видим титры антител и отбираем наиболее сильную плазму. Сегодня у нас сформирована по центру база всех тех реципиентов, пациентов, кому была использована плазма. Сейчас из тех, кто уже были, значительно положительная динамика, те, кто выздоровели, – это около 50 пациентов. Юлия Огнева:

Но не панацея. Несколько я понимаю, это в комплексе должно работать?

Федор Карпенко:

Да. Давайте тоже говорить, что мы стараемся плазму все-таки использовать для более тяжелых пациентов. Давайте тоже скажем: если бы было 6 тысяч доз плазмы сегодня, может быть, всем надо было бы трансфузии делать. Но опять, переливание крови, переливание плазмы – это не такая простая процедура. Ее надо делать в определенных условиях, ее проводят врачи, это определение совместимости. Бывают и побочные реакции (не на ковидную плазму иммунную, а вообще на плазму) различные. Поэтому стараются в основном реанимационные отделения либо перед тяжелым течением уже. То есть то, что мы видим: когда потихонечку состояние на классическом лечении не идет, тогда добавляется плазма. Юлия Огнева:

А противопоказания есть для переливания крови? Федор Карпенко:

Противопоказания – это аллергические реакции на плазму. Опять же, это врачебная процедура, и назначение проводит врач, не родственник.

Переливание крови должен назначать врач. Не стоит обещать донорам деньги Юлия Огнева:

Вы сказали о важности того, чтобы переливание назначал именно врач. Но в последнее время в интернете особенно много объявлений о том, что родственники ищут донора плазмы. Скажите, это они по собственной инициативе чаще всего или все-таки по назначению врача? Федор Карпенко:

Чаще всего по собственной инициативе. Обращаюсь к таким людям: пожалуйста, заходите на наш сайт. Выделен отдельный телефон для консультаций и медицинских работников по использованию плазмы. То же самое, мы стараемся разговаривать с родственниками. Мы не отказали никому, если идут обращения к нам или мы видим такие размещения в социальных сетях, мы стараемся связаться с родственниками и, соответственно, связаться с врачами. И объяснить, например, надо плазма или не надо сейчас. Потому что иногда действительно родственники, как нам кажется, не видят ту полную картину и не могут решить, действительно поможет плазма или не поможет. Читайте также: Диагностировать коронавирус по крови из пальца. Показываем тот самый экспресс-тест Замминистра здравоохранения: «Начиная с этой недели для контактных бригад мы начинаем раздавать экспресс-тесты» «Мы показали пример, который даёт надежду миру». Мусиенко о белорусской стратегии в борьбе с коронавирусом Хочется обратиться к родственникам: не надо публиковать то, что денежные какие-то дополнительные выплаты, что любые деньги мы дадим донорам. Поверьте, вся плазма, все, что заготавливается, все сразу отдается нашим пациентам. И ни один донор не отказал нам из-за денег, не сказал: я не приду, потому что платится мало денег, мало льгот, гарантий и компенсаций. Поэтому в плане привлечения внимания потенциальных доноров – да, мы ждем каждого донора, мы готовы с каждым разговаривать, объяснять, приглашать на донации, обследовать. Но вот эти вещи – пожалуйста, не надо это делать.

«Я хочу сдать плазму, чтобы кому-то подарить жизнь» Юлия Огнева:

Более 120 человек уже стали донорами, около 200 обратились. Скажите, из общего количества переболевших – можно ли оценить – это много или мало? Наши люди охотно ли становятся донорами? Готовы ли помогать? Федор Карпенко:

По мотивации – да, охотно. Те, кто переболели, многие говорили: «Я не хочу, чтобы у кого-то была ситуация, как у меня. Я не хочу, чтобы люди 14 дней находились в изоляции. Я хочу, чтобы люди многие поправились». Многие говорили: «Я хочу сдать плазму, чтобы кому-то подарить жизнь». То есть это действительно настолько выраженная мотивация. Другое дело, должен пройти какой-то период времени, говорить много это или мало, наверное, относительно. Мы были первыми в СНГ и не только в СНГ, в ближайших странах, в Польше и Литве такая технология массово не используется. Мы еще в конце марта – начале апреля (наверное, единственная страна), где на уровне национального законодательства определили как возможность заготовки, так и возможность использования этой плазмы.

Наверное, каждую неделю количество доноров сейчас практически растет в полтора раза. В ближайшую неделю мы ожидаем, что у нас только в центре будет около 35-40 донаций. Очень хорошо, что подключились областные центры трансфузиологии. Заготовка плазмы сейчас организована и в Минске на базе 6-й городской клинической больницы, и во всех областях. Важно сказать о географии использования плазмы. Несмотря на то, что мы ее заготавливаем в Минске, если я перечислю все города, где она использована – это, наверное, около 100 городов в Беларуси. Вся Минская область, Борисов, Солигорск, Мядель, Гродно, Ганцевичи, Витебск, Орша и так далее. То есть мы стараемся оперативно – плазма не лежит – мы работаем с каждым пациентом. Около 70 % по данным и в Республике Беларусь, и международным переболевают в бессимптомной форме По самому течению COVID-19 мы знаем, что около 70 % по данным и в Республике Беларусь, и международным, переболевают вообще в бессимптомной форме. То есть люди даже не замечают, что переболели. И мы ожидаем, что, возможно, антитела есть у тех людей, которые об этом даже не подозревают. Поэтому так называемые исследования популяционного иммунитета, когда у определенной группы лиц исследуется наличие антител, это достаточно эффективно с точки зрения прогнозирования течения дальнейшего инфекции COVID-19. А для нас, для службы крови, очень важно еще и найти потенциальных доноров.

Министерство здравоохранения согласовывает исследование 2000 регулярных наших доноров плазмы и крови Министерство здравоохранения согласовывает сейчас начать в ближайшее буквально время, на следующей неделе, исследование 2000 регулярных наших доноров плазмы и крови, которые уже готовы к донациям, обследованы. Исследовать у них (естественно, с их согласия) возможную выработку и наличие антител иммуноглобулинов G, которые могут в дальнейшем использоваться для заготовки иммунной плазмы. Заодно мы можем решить две задачи: посмотреть, возможно, кто-то переболевал в бессимптомных формах, и для нас возможность новых доноров и увеличить объемы заготовки плазмы. Юлия Огнева:

То есть доноров не COVID, а всех остальных? Федор Карпенко:

Да. Всех регулярных доноров, которые раз в две недели приходят к нам в центр. Мы их знаем всех практически в лицо, они нас знают. Юлия Огнева:

А сколько их всего?