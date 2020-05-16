Минздрав о лечении коронавируса: «Для среднетяжёлых форм вполне достаточно кислородной поддержки, небольшого перечня лекарств и прон-позиции»

Елена Богдан, заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь: Наша сегодня задача – научиться помогать пациентам не только с коронавирусом. Потому что, как показывает практика, личный опыт наших людей, сегодня для среднетяжелых форм вполне достаточно кислородной поддержки, небольшого перечня лекарственных средств и, самое главное, той прон-позиции, которую так не любят наши пациенты.

Елена Богдан: Это когда пациент лежит на животе, и у него под грудной клеткой и под тазовой областью лежат две подушки, чтобы живот «висел» у этого пациента.

Елена Богдан:

Даже пациенты с легким, среднетяжелым течением пневмонии – я не говорю о тяжелых пациентах – обязательно должны находиться в такой позиции минимум 16 часов в сутки. Это доказано, это тоже проверено уже на себе нашими специалистами.

Мы все ходим в эти отделения, мы все видим этих пациентов, все с ними разговариваем. Они все знают, что так нужно лежать, но почему-то не лежат.