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Минздрав о лечении коронавируса: «Для среднетяжёлых форм вполне достаточно кислородной поддержки, небольшого перечня лекарств и прон-позиции»

16 мая 2020 08:47
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Новости Беларуси. Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в телепроекте «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе».

Елена Богдан, заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь:
Наша сегодня задача – научиться помогать пациентам не только с коронавирусом. Потому что, как показывает практика, личный опыт наших людей, сегодня для среднетяжелых форм вполне достаточно кислородной поддержки, небольшого перечня лекарственных средств и, самое главное, той прон-позиции, которую так не любят наши пациенты.

Игорь Позняк, СТВ:
Прон-позиция – это когда?

Минздрав о лечении коронавируса: «Для среднетяжёлых форм вполне достаточно кислородной поддержки, небольшого перечня лекарств и прон-позиции»-1

Елена Богдан:
Это когда пациент лежит на животе, и у него под грудной клеткой и под тазовой областью лежат две подушки, чтобы живот «висел» у этого пациента.

Минздрав о коронавирусе: это просто новое заболевание, которое сегодня вносит коррективы в анализ и перестроение нашей работы

Игорь Позняк:
Это самая эффективная позиция?

Минздрав о лечении коронавируса: «Для среднетяжёлых форм вполне достаточно кислородной поддержки, небольшого перечня лекарств и прон-позиции»-4

Елена Богдан:
Даже пациенты с легким, среднетяжелым течением пневмонии – я не говорю о тяжелых пациентах – обязательно должны находиться в такой позиции минимум 16 часов в сутки. Это доказано, это тоже проверено уже на себе нашими специалистами.

Мы все ходим в эти отделения, мы все видим этих пациентов, все с ними разговариваем. Они все знают, что так нужно лежать, но почему-то не лежат.

# Коронавирус # Здоровье # Елена Богдан # Игорь Позняк # Фотофакт

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