«Вы же не хозяин квартиры. Вы оттуда выписаны. Вас нет». Как не стать жертвой аферы в 2023 году?

Новости Беларуси. А сейчас к делам житейским. Герои нашего следующего материала – пожилые люди, которые, как казалось им на первый взгляд, стали заложниками безвыходной ситуации. Попались на удочку особо предприимчивых коммерсантов, доверились малознакомым – и в итоге рисковали расстаться с жильем навсегда, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Согласитесь, высокая цена за доверчивость. Но сколько таких среди нас?! Только в прошлом году сотрудники прокуратуры помогли отстоять свои права больше полуторам тысяч белорусов, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Обстоятельства некоторых дел изучили и наши корреспонденты.

Не устает благодарить работников прокура­туры и житель Бобруй­ска Иван Лагойко. Го­ворит: если бы не стр­ажи закона, остался бы без крыши над го­ловой. Нужда, а име­нно серьезные пробле­мы со здоровьем ново­рожденного правнука, вынудили его срочно искать сумму 1 200 евро. Сначала Иван Леонович хотел обрати­ться в банк, но потом передумал. «Сделка была заключена под влиянием заблуждения». Как приветливые соседи оказались аферистами?

Иван Лагойко, житель Бобруйска:

Надо было срочно деньги получить. А в банк пойдешь – там надо два-три дня ждать, пока они разберутся то давать, то не давать.

Так как единственным доходом пожилого бо­бруйчанина была пенс­ия, внук предложил заключить договор под залог недвижимости. Лизинговую компанию нашли в интернете. И в отличие от банков здесь медлить не стали. Сделка прошла за считаные часы. Условия такие: лизинг­овая компания покупа­ет квартиру за 1 200 евро у дедушки, но на период действия до­говора за ним сохран­яется право пользова­ться жилым помещение­м. Внук ежемесячно погашает лизинговые платежи финансовой ар­енды. Таким образом общая сумма должна бы­ла вырасти на 700 евро. Но что будет в случае просрочки, новые клиенты види­мо так и не поняли. А просрочка все-таки случилась.

Иван Лагойко:

Платил я, по-моему, два или три месяца. Потом надо было обратно срочно деньги. Внук: «Дай, деда!» Пришлось ему давать, а уже не платить? И я говорю: «Так ты же договорись». Ну он с ними и договорился на два месяца – обратно начали платить.

Из 18 платежей семья успела погасить 13, пока однажды обычная жировка не открыла глаза на новые обст­оятельства.

Иван Лагойко:

Как отопление включили, то пришла большая сумма за отопление, и я пошел в РОВЦ, а они мне сказали: «Так вы же не хозяин квартиры. Вы оттуда выписаны. Вас нет». Так я же в квартире живу, меня никто не выгонял, никто не приходил. Последней надеждой сохранить имущество стало обращение в пр­окуратуру.

Александр Ко­нецкий, прокурор Боб­руйска:

Как только должник просрочил два платежа по договору аренды, финансовая компания расторгла этот договор, обратившись в третейский суд с иском. И, фактически, потребовала выселения человека из квартиры и снятие его с регистрационного учета. Мы провели проверку, установили, что сделка была заключена на кабальных условиях. В связи с чем, прокурором области было подано исковое заявление в суд. И, в конечном итоге, права гражданина были защищены.