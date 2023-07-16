«Вы же не хозяин квартиры. Вы оттуда выписаны. Вас нет». Как не стать жертвой аферы в 2023 году?
Новости Беларуси. А сейчас к делам житейским. Герои нашего следующего материала – пожилые люди, которые, как казалось им на первый взгляд, стали заложниками безвыходной ситуации. Попались на удочку особо предприимчивых коммерсантов, доверились малознакомым – и в итоге рисковали расстаться с жильем навсегда, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Согласитесь, высокая цена за доверчивость. Но сколько таких среди нас?! Только в прошлом году сотрудники прокуратуры помогли отстоять свои права больше полуторам тысяч белорусов, которые оказались в сложной жизненной ситуации.
Обстоятельства некоторых дел изучили и наши корреспонденты.
Не устает благодарить работников прокуратуры и житель Бобруйска Иван Лагойко. Говорит: если бы не стражи закона, остался бы без крыши над головой. Нужда, а именно серьезные проблемы со здоровьем новорожденного правнука, вынудили его срочно искать сумму 1 200 евро. Сначала Иван Леонович хотел обратиться в банк, но потом передумал.
«Сделка была заключена под влиянием заблуждения». Как приветливые соседи оказались аферистами?
Иван Лагойко, житель Бобруйска:
Надо было срочно деньги получить. А в банк пойдешь – там надо два-три дня ждать, пока они разберутся то давать, то не давать.
Так как единственным доходом пожилого бобруйчанина была пенсия, внук предложил заключить договор под залог недвижимости. Лизинговую компанию нашли в интернете. И в отличие от банков здесь медлить не стали. Сделка прошла за считаные часы. Условия такие: лизинговая компания покупает квартиру за 1 200 евро у дедушки, но на период действия договора за ним сохраняется право пользоваться жилым помещением.
Внук ежемесячно погашает лизинговые платежи финансовой аренды. Таким образом общая сумма должна была вырасти на 700 евро. Но что будет в случае просрочки, новые клиенты видимо так и не поняли. А просрочка все-таки случилась.
Иван Лагойко:
Платил я, по-моему, два или три месяца. Потом надо было обратно срочно деньги. Внук: «Дай, деда!» Пришлось ему давать, а уже не платить? И я говорю: «Так ты же договорись». Ну он с ними и договорился на два месяца – обратно начали платить.
Из 18 платежей семья успела погасить 13, пока однажды обычная жировка не открыла глаза на новые обстоятельства.
Иван Лагойко:
Как отопление включили, то пришла большая сумма за отопление, и я пошел в РОВЦ, а они мне сказали: «Так вы же не хозяин квартиры. Вы оттуда выписаны. Вас нет». Так я же в квартире живу, меня никто не выгонял, никто не приходил.
Последней надеждой сохранить имущество стало обращение в прокуратуру.
Александр Конецкий, прокурор Бобруйска:
Как только должник просрочил два платежа по договору аренды, финансовая компания расторгла этот договор, обратившись в третейский суд с иском. И, фактически, потребовала выселения человека из квартиры и снятие его с регистрационного учета. Мы провели проверку, установили, что сделка была заключена на кабальных условиях. В связи с чем, прокурором области было подано исковое заявление в суд. И, в конечном итоге, права гражданина были защищены.
Мерами прокурорского реагирования заявителю была возвращена квартира, а долговые обязательства перешли к внуку. Шанс на счастливый финал у этих историй появился благодаря вмешательству прокуратуры, которая обеспечивает защиту прав тех, кто не может это сделать самостоятельно. Только в прошлом году более 1,5 тысячи человек оказались ситуации, где, казалось бы, и выхода нет. Выход нашли люди в прокурорских погонах.