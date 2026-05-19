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Новости по тегу #Федор Карпенко

Около 150 добровольцев 19 мая присоединились к акции «Белая Русь» – родная кровь»
19 мая 2026 17:00

Около 150 добровольцев 19 мая присоединились к акции «Белая Русь» – родная кровь»

На «МАЗ-Купава» создали большой передвижной комплекс по заготовке донорской крови – показываем, что внутри
13 сентября 2025 08:53

На «МАЗ-Купава» создали большой передвижной комплекс по заготовке донорской крови – показываем, что внутри

Белорусы по всей стране сдают кровь в преддверии Всемирного дня донора
12 июня 2025 11:23

Белорусы по всей стране сдают кровь в преддверии Всемирного дня донора

«Белая Русь» запустила благотворительный проект по безвозмездному сбору крови
15 мая 2025 07:35

«Белая Русь» запустила благотворительный проект по безвозмездному сбору крови

В Центральном районе Минска прошла Внеочередная конференция РOO «Белая Русь»
14 марта 2024 17:37

В Центральном районе Минска прошла Внеочередная конференция РOO «Белая Русь»

В Минске показали передвижной комплекс белорусского производства для доноров крови. Внутри почти как автодом
26 декабря 2022 13:38

В Минске показали передвижной комплекс белорусского производства для доноров крови. Внутри почти как автодом

«Учтены новые современные технологии». Как донорство крови помогает не только спасти жизнь, но и развивать науку?
10 июня 2022 08:40

«Учтены новые современные технологии». Как донорство крови помогает не только спасти жизнь, но и развивать науку?

«Повышается возраст донации до 65 лет». Подготовлен законопроект о донорстве крови и её компонентов
09 июня 2022 12:36

«Повышается возраст донации до 65 лет». Подготовлен законопроект о донорстве крови и её компонентов

«Социально значимые поступки». Юристы в Минске стали донорами крови
08 октября 2021 17:00

«Социально значимые поступки». Юристы в Минске стали донорами крови

«У меня третья отрицательная группа». Министр юстиции Беларуси стал донором крови
08 октября 2021 09:40

«У меня третья отрицательная группа». Министр юстиции Беларуси стал донором крови

«Сегодня конкретно здесь будет заготовлено около 30 литров различных компонентов крови». Как белорусы участвуют во Всемирном дне донора
14 июня 2021 14:06

«Сегодня конкретно здесь будет заготовлено около 30 литров различных компонентов крови». Как белорусы участвуют во Всемирном дне донора

«Это спасло не одну тысячу жизней». 14 июня белорусы отмечают Всемирный день донора
14 июня 2021 06:46

«Это спасло не одну тысячу жизней». 14 июня белорусы отмечают Всемирный день донора