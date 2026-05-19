Новости по тегу #Федор Карпенко

Масштабный проект по безвозмездной сдачи крови при поддержке РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий стартовал по всей стране.
На его создание ушло полгода. Состоит он из автомобиля-фургона и прицепа. Все отечественного производства.
Белорусы охотно присоединяются к благородной миссии. Только за 2024 год более 102 тысяч граждан стали донорами. Средний возраст добровольцев – от 30 до 40 лет, при этом около 60 % из них – женщины.
Важную социальную инициативу по развитию донорства в стране поддержала крупнейшая общественная организация.
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