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Испанцы раскупают экспресс-тесты на COVID-19

11 сентября 2023 07:12
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Новости Испании. В Испании зафиксирован всплеск продаж экспресс-тестов на COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Испанцы раскупают экспресс-тесты на COVID-19-1

На это повлияли сообщения ВОЗ о распространении инфекции. В организации заявили, что в мире вновь растет число смертей от коронавируса. А сам COVID-19 активно циркулирует на Ближнем Востоке, в Азии и Европе. В аптеках Испании резко возросли продажи антигенных тестов. Только за неделю жители страны приобрели больше полумиллиона наборов для экспресс-анализов.

# Коронавирус # Новости Испании # Фотофакт

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