Испанцы раскупают экспресс-тесты на COVID-19

На это повлияли сообщения ВОЗ о распространении инфекции. В организации заявили, что в мире вновь растет число смертей от коронавируса. А сам COVID-19 активно циркулирует на Ближнем Востоке, в Азии и Европе. В аптеках Испании резко возросли продажи антигенных тестов. Только за неделю жители страны приобрели больше полумиллиона наборов для экспресс-анализов.