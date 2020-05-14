«Мы показали пример, который даёт надежду миру». Мусиенко о белорусской стратегии в борьбе с коронавирусом

Новости Беларуси. Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в телепроекте «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе».
Новости Беларуси. Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в телепроекте «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе».
Игорь Позняк, ведущий СТВ:
У нас в гостях Сергей Григорьевич Мусиенко, руководитель аналитического центра EcooM. Поговорим о нашей белорусской стратегии. В мире к этому как-то ревностно относятся. Почему так происходит?
Сергей Мусиенко, руководитель аналитического центра EcooM:
Мы показали пример, который дает надежду миру. Это плохо бы закончилось, не будь Королевства Швеции. Спасибо королю, правительству и свободолюбивому народу, потому что мы не одни белые вороны. У меня есть контакты в Швеции, профессора, с которыми мы общаемся ежедневно – сейчас по всему миру общаешься – как у них дела? И мы друг друга поддерживаем.
Что происходит в «грязной зоне»? Показываем кадры из минской инфекционной больницы
Игорь Позняк:
А Швеция, подчеркнем, идет таким же примерно путем, как и Беларусь.
Сергей Мусиенко:
Вы знаете, если в детали вникать, то практически таким же. Потому что есть голоса о том, что у нас отличается модель, условно говоря. Но если вникать в детали – нет, практически нет. И по массовым мероприятиям – мы их свернули, и остальные все моменты.
Да, они проворонили процесс с домами престарелых. Они понимают, что ошибка была совершена. Мы ее учли, самое главное, и делаем свои выводы. Мы даем альтернативный путь. Та же безработица в США – 33 миллиона, которые подали...
Игорь Позняк:
Когда бизнесмены устраивают колоссальные забастовки – дайте нам работу.
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Сергей Мусиенко:
Здесь уже аспекты правоохранительные возникают. Рост безработицы – это социологически уже давно проверено – это количество правонарушений, суицидов…
Игорь Позняк:
Домашнее насилие в условиях карантина?
Сергей Мусиенко:
Мы это в Европе видели – это вторичное. Задумайтесь: 33 миллиона работающих – на бирже, а сколько у них семья средняя? Это три человека. То есть этот ответ технологически США провалили.
Объективно говоря, Китай оказался более грамотным в технологическом ответе. То, что мы получили станок из Китая – респираторы производить, это тоже технологический ответ. И сейчас наш технологический ответ – это сохранить врача, на мой взгляд. Это то, что видели в Италии, Испании. Заболевший доктор заражает в больнице общего профиля огромное количество людей, особенно пожилых. Поэтому врача надо беречь.