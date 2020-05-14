«Мы показали пример, который даёт надежду миру». Мусиенко о белорусской стратегии в борьбе с коронавирусом

Игорь Позняк, ведущий СТВ: У нас в гостях Сергей Григорьевич Мусиенко, руководитель аналитического центра EcooM. Поговорим о нашей белорусской стратегии. В мире к этому как-то ревностно относятся. Почему так происходит?

Сергей Мусиенко, руководитель аналитического центра EcooM:

Мы показали пример, который дает надежду миру. Это плохо бы закончилось, не будь Королевства Швеции. Спасибо королю, правительству и свободолюбивому народу, потому что мы не одни белые вороны. У меня есть контакты в Швеции, профессора, с которыми мы общаемся ежедневно – сейчас по всему миру общаешься – как у них дела? И мы друг друга поддерживаем.

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Игорь Позняк:

А Швеция, подчеркнем, идет таким же примерно путем, как и Беларусь.

Сергей Мусиенко:

Вы знаете, если в детали вникать, то практически таким же. Потому что есть голоса о том, что у нас отличается модель, условно говоря. Но если вникать в детали – нет, практически нет. И по массовым мероприятиям – мы их свернули, и остальные все моменты.

Да, они проворонили процесс с домами престарелых. Они понимают, что ошибка была совершена. Мы ее учли, самое главное, и делаем свои выводы. Мы даем альтернативный путь. Та же безработица в США – 33 миллиона, которые подали...