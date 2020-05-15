«Максимально ограничить передвижение пациентов, которые могут быть опасны для других». Как сейчас работают минские поликлиники

Новости Беларуси. Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в телепроекте «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе».

«13 деток родились и они все здоровы». Что происходит в 6-ой больнице, где принимают рожениц с коронавирусом

Игорь Позняк, ведущий СТВ:

Поликлиническое звено: в чём его роль заключается, сколько таких учреждений в городе?

Дмитрий Чередниченко, первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Поликлинических учреждений взрослых у нас 40 и ещё плюс 21 детская поликлиника. Это большая армия, и как раз-таки на их долю приходятся те пациенты, за которыми необходимо наблюдать. Это контакты первого уровня либо имеющие лёгкие формы течения ковидной инфекции.

Алина Рогова, главный врач УЗ «26-я городская поликлиника»:

Наше подразделение очень большое. Мы обслуживаем практически 60 тысяч населения. Это молодое, трудоспособное, активное население, которое работает, двигается.

Игорь Позняк:

То есть это тот самый классический спальный район Каменная Горка?