«Максимально ограничить передвижение пациентов, которые могут быть опасны для других». Как сейчас работают минские поликлиники

Новости Беларуси. Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в телепроекте «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе».
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Игорь Позняк, ведущий СТВ:
Поликлиническое звено: в чём его роль заключается, сколько таких учреждений в городе?
Дмитрий Чередниченко, первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Поликлинических учреждений взрослых у нас 40 и ещё плюс 21 детская поликлиника. Это большая армия, и как раз-таки на их долю приходятся те пациенты, за которыми необходимо наблюдать. Это контакты первого уровня либо имеющие лёгкие формы течения ковидной инфекции.
Алина Рогова, главный врач УЗ «26-я городская поликлиника»:
Наше подразделение очень большое. Мы обслуживаем практически 60 тысяч населения. Это молодое, трудоспособное, активное население, которое работает, двигается.
Игорь Позняк:
То есть это тот самый классический спальный район Каменная Горка?
Алина Рогова:
Да, это наше население, которое мы должны сейчас уберечь. С одной стороны – уберечь людей, которые к нам приходят, с другой стороны – провести профилактическую работу, чтобы разъяснить, как это сделать дома. У нас в учреждении разделён поток полностью пациентов, которые имеют признаки острых респираторных инфекций и пациентов, которые приходят к нам с другими заболеваниями. Поскольку таких пациентов, в общем-то, тоже достаточно, и жизнь не останавливается на коронавирусной инфекции.
Для пациентов, которые заболели острыми респираторными, для температурящих выделен бокс – изолятор, отдельный кабинет, где принимают пациентов, у которых на момент обращения есть температура, есть признаки ОРВИ, и они требуют и проведения тестирования зачастую, и принятия каких-то неотложных мер. Выделен ещё отдельный блок – 4 кабинета для пациентов, которые продолжают лечение ОРВИ либо на момент прихода, обращения в поликлинику у них нет симптомов, нет температуры.
Для них выделено 4 кабинета, там ведут приём. В этом же блоке у нас организован забор крови, в этом же блоке у нас выполняется электрокардиография, чтобы максимально ограничить передвижение пациентов, которые могут быть опасны для других.
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Игорь Позняк:
Безопасный поход в поликлинику, будем говорить так.
Алина Рогова:
Да.