Что не так с современной архитектурой? Рассказывает декан архитектурного факультета БНТУ

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Армен Сардаров, доктор архитектуры, профессор, рассказал, что не так с современной архитектурой. Вадим Щеглов, ведущий:

Давайте об архитектуре поговорим. Работая на телевидении, очень часто сталкиваемся с обращением наших телезрителей, которые жалуются на то, что Минск постоянно уплотняют. А как в архитектурной концепции развития города учесть и потребности жителей, и их интересы, чтобы все были довольны? Или никто никогда не будет доволен?

Армен Сардаров, доктор архитектуры, профессор:

Проблемы, которые стоят сейчас перед нами, конечно, стоят перед многими странами очень серьезно. Это, во-первых, и перенаселенность городов, это не секрет, что все-таки сельское население во многих странах, не только у нас, утекает в города, концентрируется здесь. Уже возникает проблема уплотнения, с одной стороны. С другой стороны, с точки зрения рыночной системы, каждый квадратный метр чем ближе к центру, тем больше стоит. Понятно, что здесь возникают вот эти вопросы: кто строит, зачем строит. А если мы говорим о каких-то престижных торговых центрах, офисных зданиях – это одно, а когда мы говорим о жилье – это уже совсем другое. Мы сейчас с вами знаем, что одна из серьезнейших проблем (я считаю, что первая) – это автомобилизация, которая заполонила наши дворы. А второе – это уплотнение застройки, когда все-таки архитекторы приближают здания друг к другу и не оставляют больших и свободных территорий. Я уже говорил, в советский период мы жили в панельках, в хрущевках. То есть такое оскорбительное слово. Там действительно стены бетонные, низкие потолки, но дворик, извините меня, совсем неплохой. Там и детская площадка была, и старички где-то могли посидеть, пожалуйста. Сейчас мы уплотняем. Внутри этих домов у нас условия действительно повысились значительно. Я это называю (если перейти на научный язык) проблемой общественных пространств. Общественные пространства, к сожалению, утрачиваем. Это плохо, их надо развивать. Даже не только с точки зрения коммерции, когда из квадратного метра можно получить доход, но с точки зрения общения людей. Во-вторых, это все-таки устройство каких-то знаковых мест. Не просто там сквер, парк, но и какой-то памятник, какое-то монументальное искусство, памятный знак, который тоже воспитывает человека. Я думаю, что очень серьезная проблема, перед которой мы все стоим.

Вадим Щеглов:

Тем не менее мои друзья, которые живут за границей, когда приезжают в Минск, всегда с удивлением отмечают, какие у нас широкие проспекты, какой у нас зеленый город, сколько у нас деревьев, сколько у нас зеленых зон, наше Цнянское водохранилище – это экологически водная система, вся цепь. В этом плане, мне кажется, здесь преемственность и советских архитекторов, которые вдохнули в Минск, и современных – не испортили Минск.

Армен Сардаров:

Я думаю, что ни о какой испорченности речи нет. Речь идет о том, куда идти дальше. И с этой точки зрения мы и говорим об этом, что зеленые зоны, зеленые диаметры надо бесконечно сохранять. Это экологический источник для людей. Но в то же время учитывать и вот эти проблемы с автомобилизацией, с вредными выбросами транспорта. Мы рады, что автомобиль стал доступен практически каждому человеку, но, с другой стороны, это главный источник загрязнения всего окружающего мира. Это не мои слова, 70 процентов воздушного бассейна в мире загрязняет автомобиль, автомобильный транспорт.