Как читать новости про коронавирус, чтобы не паниковать? Советует психолог

Илона Волынец, СТВ: Мы каждый день видим не совсем приятную статистику, которая нас всех пугает. Как справляться вот с этим волнением, тревогой, неопределённостью?

Гульнара Гришаева, психолог УЗ «Городской клинический психиатрический диспансер» г. Минска:

Для начала, наверное, стоит признать, что мы чувствуем на самом деле: тревогу, волнение, напряжённость. И не убегать от этого. Да, статистика удручающая, но она есть. И на мой взгляд, лучше её знать, чем не знать и накручивать себя.

Дозировать информацию, то есть ограничивать количество потребляемой информации, не стараться получить информацию из всех возможных и невозможных источников. Тем более, что мы все понимаем, что не все источники выдают достоверную информацию. То есть определиться с какими-то источниками, которым мы доверяем, и пользоваться ими.

Заниматься чем-то, что интересно. Никто этого не отменял. То есть подумать о том, что интересно тебе и пытаться привлечь это в свою жизнь.

Также в программе рассказали:

– о самоизоляции и семье: как сохранить брак

– как психологически разгрузиться после рабочего дня

– белорусы перестали стесняться того, что ходят к психологам.