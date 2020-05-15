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Богдан о донорах плазмы: «Это, на удивление, люди, которые не хотят, чтобы мы о них говорили». Почему?

15 мая 2020 17:39
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Новости Беларуси. Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в телепроекте «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе».

Елена Богдан, заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь:
Мы используем всё, что только возможно. Мы начали использовать иммунную плазму. И мы благодарны. Вот хочется выражать и выражать эти слова благодарности людям, которые сами перенесли инфекцию, возможно, ещё не восстановились после этой инфекции, но уже пришли, и сдают плазму для того, чтобы она помогала пациентам, которые находятся в тяжёлом состоянии.

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Игорь Позняк, ведущий СТВ:
Тот самый тест на человечность и порядочность, о котором мы в самом начале говорили.

Елена Богдан:
Самое главное, что он не чужд нашим людям. И мы для себя сделали такой маленький шажок. Это, на удивление, люди, которые не хотят, чтобы мы о них говорили.

Они не хотят становиться публичными. Они хотят это делать добро и в душе понимать, что они, возможно, спасли этого человека, они спасли жизнь. Но не хотят, чтобы об этом говорили вслух. Единицы людей соглашаются на интервью и единицы людей соглашаются даже, чтобы мы приглашали их на какие-то программы, приглашали их на какие-то интервью.

И на сегодняшний момент плазма у нас доступна в любой центральной районной больнице, в любом нашем учреждении. Здесь есть, конечно, несколько таких сложных моментов – мы заготавливаем эту плазму. Но, естественно, есть специфика применения данной плазмы. Может, Игорь Викторович расскажет, как на примере его учреждения подбираются, кто может быть донором, чья плазма и кому может быть перелита.

Богдан о донорах плазмы: «Это, на удивление, люди, которые не хотят, чтобы мы о них говорили». Почему?-1

Игорь Позняк:
Это тот самый «золотой» фонд столицы?

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Игорь Юркевич, главный врач 6-ой городской клинической больницы г. Минска:
Безусловно, на базе 6-ой больницы функционирует Минский городской центр трансфузиологии. И, действительно, в продолжение того, о чем говорила Елена Леонидовна – каждый день поступает огромное количество звонков. И не только к нам, а и к коллегам из Республиканского научно-практического центра, в регионах, от лиц, от простых людей, которые желают протестироваться и стать возможными донорами, и спасти чью-то жизнь.

Но, к сожалению, многие из них не подходят по ряду противопоказаний – то есть и по соматическим заболеваниям, по наличию хронических болезней. Мы тестируем кровь на возможность использования у пациента. Ведь это, всё-таки, риск. И, безусловно, главная заповедь медика – «Не навреди».

И нужно понимать, что это всего лишь часть комплексной терапии, которая применяется к каждому больному. Мы индивидуально подходим к каждому человеку. И 60 пациентов на сегодняшний день по стране, в том числе и в столице получили плазму. Можно сказать, что те люди, которые стали донорами для этих 60 пациентов, спасли чью-то жизнь. Это не панацея. Мы на сегодняшний день определяем количественный уровень антител в крови. В том числе проводим тестирование медицинских работников на наличие иммуноглобулинов IgG и их количество. В последующем начинаем тестирование данного донора и, при отсутствии противопоказаний, заготавливаем его плазму.

# Коронавирус # общество # Елена Богдан # Игорь Юркевич # Игорь Позняк

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