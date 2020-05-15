Богдан о донорах плазмы: «Это, на удивление, люди, которые не хотят, чтобы мы о них говорили». Почему?

Новости Беларуси. Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в телепроекте «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе».

Елена Богдан, заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь:

Мы используем всё, что только возможно. Мы начали использовать иммунную плазму. И мы благодарны. Вот хочется выражать и выражать эти слова благодарности людям, которые сами перенесли инфекцию, возможно, ещё не восстановились после этой инфекции, но уже пришли, и сдают плазму для того, чтобы она помогала пациентам, которые находятся в тяжёлом состоянии.

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Игорь Позняк, ведущий СТВ:

Тот самый тест на человечность и порядочность, о котором мы в самом начале говорили.



Елена Богдан:

Самое главное, что он не чужд нашим людям. И мы для себя сделали такой маленький шажок. Это, на удивление, люди, которые не хотят, чтобы мы о них говорили.

Они не хотят становиться публичными. Они хотят это делать добро и в душе понимать, что они, возможно, спасли этого человека, они спасли жизнь. Но не хотят, чтобы об этом говорили вслух. Единицы людей соглашаются на интервью и единицы людей соглашаются даже, чтобы мы приглашали их на какие-то программы, приглашали их на какие-то интервью.

И на сегодняшний момент плазма у нас доступна в любой центральной районной больнице, в любом нашем учреждении. Здесь есть, конечно, несколько таких сложных моментов – мы заготавливаем эту плазму. Но, естественно, есть специфика применения данной плазмы. Может, Игорь Викторович расскажет, как на примере его учреждения подбираются, кто может быть донором, чья плазма и кому может быть перелита.