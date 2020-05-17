«Было бы странно, если бы не было этих чувств». Психолог о том, почему волноваться из-за ситуации с коронавирусом – нормально

Ситуацию с коронавирусом обсуждали в программе «Большой город».
Илона Волынец, СТВ:
Стали ли горожане больше обращаться к психологам?
Гульнара Гришаева, психолог УЗ «Городской клинический психиатрический диспансер» г. Минска:
Звонков на телефон доверия экстренной психологической помощи стало, конечно, больше. И это нормально, учитывая эпидемиологическую обстановку. Было бы странно, если бы люди не реагировали и игнорировали эту проблему. Да, звонят люди, интересуются, спрашивают.
«Классиков лучше читать». И ещё 4 совета, как не впасть в депрессию на самоизоляции
Илона Волынец:
О чём чаще всего спрашивают?
Гульнара Гришаева:
Спрашивают о том, как не заразить близких, что делать, если ты вдруг оказался источником инфекции, куда обращаться, как себя вести, чем заниматься, если ты оказался в ситуации самоизоляции.
Илона Волынец:
Но это же вопросы, которые не к вам относятся? Это же не ваша работа, вы на эти вопросы не отвечаете?
Гульнара Гришаева:
Психологи отвечают, как правило, на много вопросов. В том числе и на эти. И всё равно обращаются.
А к кому обратиться в состоянии, когда ты испытываешь напряжённость, неуверенность в завтрашнем дне? Очень сложно разделить это с близкими, которые испытывают схожие чувства. Поэтому обращаются к кому-то третьему. И это верно.
Как читать новости про коронавирус, чтобы не паниковать? Советует психолог
Илона Волынец:
Волноваться, тревожиться – это нормальное чувство?
Гульнара Гришаева:
Конечно. Было бы странно, если бы не было этих чувств, когда ситуация меняется, мир меняется. И принимать это, как норму, наверное, очень сложно.