«Было бы странно, если бы не было этих чувств». Психолог о том, почему волноваться из-за ситуации с коронавирусом – нормально

Гульнара Гришаева, психолог УЗ «Городской клинический психиатрический диспансер» г. Минска: Звонков на телефон доверия экстренной психологической помощи стало, конечно, больше. И это нормально, учитывая эпидемиологическую обстановку. Было бы странно, если бы люди не реагировали и игнорировали эту проблему. Да, звонят люди, интересуются, спрашивают.

Гульнара Гришаева:

Спрашивают о том, как не заразить близких, что делать, если ты вдруг оказался источником инфекции, куда обращаться, как себя вести, чем заниматься, если ты оказался в ситуации самоизоляции.

Илона Волынец:

Но это же вопросы, которые не к вам относятся? Это же не ваша работа, вы на эти вопросы не отвечаете?

Гульнара Гришаева:

Психологи отвечают, как правило, на много вопросов. В том числе и на эти. И всё равно обращаются.

А к кому обратиться в состоянии, когда ты испытываешь напряжённость, неуверенность в завтрашнем дне? Очень сложно разделить это с близкими, которые испытывают схожие чувства. Поэтому обращаются к кому-то третьему. И это верно.

Как читать новости про коронавирус, чтобы не паниковать? Советует психолог

Илона Волынец:

Волноваться, тревожиться – это нормальное чувство?

Гульнара Гришаева:

Конечно. Было бы странно, если бы не было этих чувств, когда ситуация меняется, мир меняется. И принимать это, как норму, наверное, очень сложно.