Беременность и роды в Минске: большое интервью главного акушера-гинеколога в программе «Большой город»

Новости Беларуси. В Минке стартовала Неделя доброжелательности родильных домов семьям. Это обучающие лекции, дискуссии, детские комнаты отдыха и партнерские роды в подарок. С какой инициативой выступил комитет по здравоохранению Мингорисполкома, узнаем в программе «Большой город». В студии – главный акушер-гинеколог Минска Ирина Иконостасова.

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