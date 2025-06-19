Петкевич: председательство Беларуси в ЕАЭС – это хорошая встряска

Беларусь была и остается убежденным сторонником углубления евразийской интеграции и построения эффективно работающего экономического пространства на основе доверия и взаимопонимания. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко. Сегодня, 19 июня, во Дворце Независимости прошло совещание по вопросам подготовки к заседанию Высшего Евразийского экономического совета и Евразийскому экономическому форуму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На данный момент свое участие подтвердили свыше двух тысяч человек из 29 стран. 27 июня состоится Высший совет. Планируется подписание двух соглашений между ЕАЭС и Монголией, а также ЕАЭС и Объединенными Арабскими Эмиратами о торгово-экономическом сотрудничестве. Как рассказала заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Петкевич, на данный момент в повестку Высшего совета включены 14 вопросов. Для уровня Президентов – это много.

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

В этом году Беларусь председательствует, и для любого интеграционного объединения, наверное, это очень хорошая встряска, потому что наш Президент никому не дает там ни уснуть, ни отдохнуть, и все, что годами где-то там лежало, Президент всегда поднимает на поверхность, обозначая, актуализируя и обостряя именно для того, чтобы это решалось. К сожалению, у нас остались и ряд нерешенных проблем, институциональных, достаточно серьезных, и эти вопросы тоже надо обсуждать, не замалчивать, обсуждать для того, чтобы понимать, как идти, как решать. Да, они не решаются одномоментно, но от того, что мы будем от них уходить или просто формально переносить, проблема не разрешится. Поэтому глава государства нацеливает всех для того, чтобы была выработана позиция и стратегия реализации всех вопросов, которые сегодня являются актуальными.

Отметим, Беларусь уже трижды становилась страной-председателем в ЕАЭС. В 2015 году в силу вступил договор о Евразийском экономическом союзе между нашей страной, Россией и Казахстаном. Также было подписано соглашение о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом. В 2020-м лидеры утвердили стратегические направления развития евразийской интеграции до 2025 года. Нынешний год для союза – год продолжения интеграционных процессов.