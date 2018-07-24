Негативные отзывы о роддомах Минска: мифы или реальность?

Новости Беларуси. Часто на форумах встречаются негативные отзывы о родильных домах Минска. Ситуацию оснащенности этих медицинский учреждений комментирует главный акушер-гинеколог Минска в программе «Большой город».

Ирина Иконостасова, главный акушер-гинеколог комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Оснащенность у нас на достаточно высоком уровне. Те показатели, которые говорят о том, что наша работа оценивается, они говорят о том, что акушерская служба и в столице, и в стране – она на высоком уровне.

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Если говорить об условиях в палатах и в стационарах, они, да, тоже разные. Если это роддом, которому 60 лет, и если это роддом, которому 2 года, но в каждом учреждении есть палаты повышенной комфортности, какие-то родзалы повышенной комфортности.

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