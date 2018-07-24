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Спросили у главного акушера-гинеколога столицы, когда родится 2-миллионный минчанин

24 июля 2018 10:13
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Новости Беларуси. Многократно мы уже слышали, что власти пообещали 2-милионному жители столицы в подарок квартиру. Как скоро это может произойти, рассказала в программе «Большой город» главный акушер-гинеколог Минска.

«Учитывая сроки беременности, готовиться нужно начинать сейчас»: Мингорисполком подарит 2-миллионному жителю столицы квартиру

Ирина Иконостасова, главный акушер-гинеколог комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Ожидать можно уже и в этом году, и в следующем.

Того количества населения, которого не хватает до 2 миллионов, очень незначительное.

Поэтому это реально может произойти в этом году и в следующем.

Беременность и роды в Минске: большое интервью главного акушера-гинеколога в программе «Большой город»

# Беременность и роды # Здоровье # Ирина Иконостасова

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