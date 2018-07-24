Прямой эфир

С первых схваток до перерезания пуповины. Показываем VIP-отделение 6-го роддома в Минске

24 июля 2018 09:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Комната повышенной комфортности, кресло-трансформер для вертикальных родов и гидромассажные ванны – все это сегодня в распоряжении рожениц 6-го родильного дома.
Екатерина и Павел на днях впервые стали родителями, рассказали в программе «Большой город». К встрече с маленькой дочкой готовились все 9 месяцев, даже имя ей успели придумать – Ева.

Это были партнерские роды.

С первых схваток до перерезания пуповины. Показываем VIP-отделение 6-го роддома в Минске-1

Мужчина находился рядом с любимой с первых схваток до перерезания пуповины.Екатерина Савицкая, молодая мама:
Мне здесь все очень понравилось. Роды прошли отлично, условия здесь замечательные.

Лучше и нельзя было себе представить.

Павел Касилович, молодой папа:
Если ты любишь свою женщину, тебе нужно оказать ей поддержку, тебе нужно быть рядом.

Я думаю, это мужской поступок.

С первых схваток до перерезания пуповины. Показываем VIP-отделение 6-го роддома в Минске-4


Минчане Юлия и Дмитрий приехали именно сюда. Новоиспеченный папа может и засыпать, и просыпаться

рядом с супругой и малышом все три дня.

С первых схваток до перерезания пуповины. Показываем VIP-отделение 6-го роддома в Минске-7


Дмитрий Горковенко, молодой папа:
Мы тщательно подходили к выбору.

Рассматривали роддома и в Европе, и в Америке, и в России.

Но по совокупности положительных факторов, и друзья нам рекомендовали, которые тоже здесь родили и счастливы.

Юлия Кузьменкова, молодая мама:

Здесь все условия созданы.

С первых схваток до перерезания пуповины. Показываем VIP-отделение 6-го роддома в Минске-10

Первое, что я заявила после родов, что готова рожать здесь второго, третьего, четвертого, пятого. И именно здесь.
Палат с удобствами в клинике всего 7. И все постоянно заняты.

Спрос более высокий, так что не за горами и расширение.

С первых схваток до перерезания пуповины. Показываем VIP-отделение 6-го роддома в Минске-13


Ирина Борис, врач-хирург-гинеколог 6-й клинической больницы:
Достаточно активно стали к нам приходить иностранцы. Пациенты из Израиля, из Америки, Сербии, Литвы. Россия, Украина, Казахстан.

Беременность и роды в Минске: большое интервью главного акушера-гинеколога в программе «Большой город»

# Беременность и роды # Здоровье # Ирина Борис

Другие новости рубрики

Все новости
VIP-палаты в 6-м роддоме Минска. Когда такие отделения появятся в других роддомах?
24 июля 2018 09:43

VIP-палаты в 6-м роддоме Минска. Когда такие отделения появятся в других роддомах?

Негативные отзывы о роддомах Минска: мифы или реальность?
24 июля 2018 09:41

Негативные отзывы о роддомах Минска: мифы или реальность?

Экскурсия по роддому, консультации юриста, психолога и врачей. Рассказываем об акции для будущих родителей
24 июля 2018 09:36

Экскурсия по роддому, консультации юриста, психолога и врачей. Рассказываем об акции для будущих родителей