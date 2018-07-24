С первых схваток до перерезания пуповины. Показываем VIP-отделение 6-го роддома в Минске
Новости Беларуси. Комната повышенной комфортности, кресло-трансформер для вертикальных родов и гидромассажные ванны – все это сегодня в распоряжении рожениц 6-го родильного дома.
Екатерина и Павел на днях впервые стали родителями, рассказали в программе «Большой город». К встрече с маленькой дочкой готовились все 9 месяцев, даже имя ей успели придумать – Ева.
Это были партнерские роды.
Мужчина находился рядом с любимой с первых схваток до перерезания пуповины.Екатерина Савицкая, молодая мама:
Мне здесь все очень понравилось. Роды прошли отлично, условия здесь замечательные.
Лучше и нельзя было себе представить.
Павел Касилович, молодой папа:
Если ты любишь свою женщину, тебе нужно оказать ей поддержку, тебе нужно быть рядом.
Я думаю, это мужской поступок.
Минчане Юлия и Дмитрий приехали именно сюда. Новоиспеченный папа может и засыпать, и просыпаться
рядом с супругой и малышом все три дня.
Дмитрий Горковенко, молодой папа:
Мы тщательно подходили к выбору.
Рассматривали роддома и в Европе, и в Америке, и в России.
Но по совокупности положительных факторов, и друзья нам рекомендовали, которые тоже здесь родили и счастливы.
Юлия Кузьменкова, молодая мама:
Здесь все условия созданы.
Первое, что я заявила после родов, что готова рожать здесь второго, третьего, четвертого, пятого. И именно здесь.
Палат с удобствами в клинике всего 7. И все постоянно заняты.
Спрос более высокий, так что не за горами и расширение.
Ирина Борис, врач-хирург-гинеколог 6-й клинической больницы:
Достаточно активно стали к нам приходить иностранцы. Пациенты из Израиля, из Америки, Сербии, Литвы. Россия, Украина, Казахстан.