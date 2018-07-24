С первых схваток до перерезания пуповины. Показываем VIP-отделение 6-го роддома в Минске

Новости Беларуси. Комната повышенной комфортности, кресло-трансформер для вертикальных родов и гидромассажные ванны – все это сегодня в распоряжении рожениц 6-го родильного дома.

Екатерина и Павел на днях впервые стали родителями, рассказали в программе «Большой город». К встрече с маленькой дочкой готовились все 9 месяцев, даже имя ей успели придумать – Ева. Это были партнерские роды.

Мужчина находился рядом с любимой с первых схваток до перерезания пуповины.Екатерина Савицкая, молодая мама:

Мне здесь все очень понравилось. Роды прошли отлично, условия здесь замечательные.

Лучше и нельзя было себе представить. Павел Касилович, молодой папа:

Если ты любишь свою женщину, тебе нужно оказать ей поддержку, тебе нужно быть рядом. Я думаю, это мужской поступок.



Минчане Юлия и Дмитрий приехали именно сюда. Новоиспеченный папа может и засыпать, и просыпаться

рядом с супругой и малышом все три дня.



Дмитрий Горковенко, молодой папа:

Мы тщательно подходили к выбору.

Рассматривали роддома и в Европе, и в Америке, и в России. Но по совокупности положительных факторов, и друзья нам рекомендовали, которые тоже здесь родили и счастливы. Юлия Кузьменкова, молодая мама: Здесь все условия созданы.

Первое, что я заявила после родов, что готова рожать здесь второго, третьего, четвертого, пятого. И именно здесь.

Палат с удобствами в клинике всего 7. И все постоянно заняты.

Спрос более высокий, так что не за горами и расширение.