Главный акушер-гинеколог о родах на дому: «В Европе вообще не существует такого ни понятия, ни термина»

Новости Беларуси. Трагический исход домашних родов или роды в комфорте? Свое мнение высказала главный акушер-гинеколог Минска в программе «Большой город».

Ирина Иконостасова, главный акушер-гинеколог комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Официальная медицина относится крайне негативно вообще к домашним родам. И даже настолько негативно, что

не понятно, почему у нас в стране существуют люди, которые активно это пропагандируют

в интернет-источниках. И, в общем-то, это не запрещено.

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За прошлый год, мы все помним, у нас произошли катастрофические случаи потерь именно при родах на дому. Это были и гибели женщины, и гибели младенца. Если привести статистику, то при домашних родах показатели летальности они 50 раз превышают такие потери при родах в родильных учреждениях. В европейских странах не существует домашних родов вообще: ни понятия, ни термина.

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