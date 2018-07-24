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Главный акушер-гинеколог о родах на дому: «В Европе вообще не существует такого ни понятия, ни термина»

24 июля 2018 10:10
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Новости Беларуси. Трагический исход домашних родов или роды в комфорте? Свое мнение высказала главный акушер-гинеколог Минска в программе «Большой город».

Ирина Иконостасова, главный акушер-гинеколог комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Официальная медицина относится крайне негативно вообще к домашним родам. И даже настолько негативно, что

не понятно, почему у нас в стране существуют люди, которые активно это пропагандируют

в интернет-источниках. И, в общем-то, это не запрещено.

Беременность и роды в Минске: большое интервью главного акушера-гинеколога в программе «Большой город»

За прошлый год, мы все помним, у нас произошли катастрофические случаи потерь именно при родах на дому. Это были и гибели женщины, и гибели младенца. Если привести статистику, то при домашних родах показатели летальности они 50 раз превышают такие потери при родах в родильных учреждениях.  В европейских странах не существует домашних родов вообще: ни понятия, ни термина.

О домашних родах и присутствии родственников: мнение лучшего акушера-гинеколога Беларуси-2018

# Беременность и роды # Здоровье # Ирина Иконостасова

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