Минчане молодыми родителями становятся позже, чем в регионах?

Новости Беларуси. В программе «Большой город» главный акушер-гинеколог Минска привела цифры для сравнения, в каком возрасте чаще минчане создают семью и планируют рождение детей.

Ирина Иконостасова, главный акушер-гинеколог комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Возраст женщин и мужчин в столице сместился в плане создания семьи и деторождения в более поздний срок. По официальной статистике на сегодня

в столице первые роды происходят в семьях, средний возраст у которых 26-27 лет.

А повторные роды ближе к 30 и за 30 лет. Конечно, в регионах молодежь раньше женится, раньше создают семью, раньше рожают.

Беременность и роды в Минске: большое интервью главного акушера-гинеколога в программе «Большой город»