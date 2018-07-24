Прямой эфир

Минчане молодыми родителями становятся позже, чем в регионах?

24 июля 2018 10:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В программе «Большой город» главный акушер-гинеколог Минска привела цифры для сравнения, в каком возрасте чаще минчане создают семью и планируют рождение детей.

Ирина Иконостасова, главный акушер-гинеколог комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Возраст женщин и мужчин в столице сместился в плане создания семьи и деторождения в более поздний срок. По официальной статистике на сегодня

в столице первые роды происходят в семьях, средний возраст у которых 26-27 лет.

А повторные роды ближе к 30 и за 30 лет. Конечно, в регионах молодежь раньше женится, раньше создают семью, раньше рожают.

Беременность и роды в Минске: большое интервью главного акушера-гинеколога в программе «Большой город»

# Беременность и роды # Здоровье # Ирина Иконостасова

Другие новости рубрики

Все новости
«Приходишь сюда и радуешься». Репортаж из родильных домов Минска
24 июля 2018 09:59

«Приходишь сюда и радуешься». Репортаж из родильных домов Минска

С первых схваток до перерезания пуповины. Показываем VIP-отделение 6-го роддома в Минске
24 июля 2018 09:50

С первых схваток до перерезания пуповины. Показываем VIP-отделение 6-го роддома в Минске

VIP-палаты в 6-м роддоме Минска. Когда такие отделения появятся в других роддомах?
24 июля 2018 09:43

VIP-палаты в 6-м роддоме Минска. Когда такие отделения появятся в других роддомах?