Экскурсия по роддому, консультации юриста, психолога и врачей. Рассказываем об акции для будущих родителей

Новости Беларуси. С 23 июля в Минске организован проект «Родильный дом, доброжелательный к семье!». Мы узнали подробности проведения акции в программе «Большой город» у главного акушера-гинеколога Минска.

Ирина Иконостасова, главный акушер-гинеколог комитета по здравоохранению Мингорисполкома: В Минске такая акция проходит впервые. Это инициатива отдела оказания материальной помощи матерям и детям при Комитете по здравоохранению. Мы хотим показать будущим родителям, как организована работа, какие профессионалы работают в службе родовспоможения Минска. Акция была задумана, чтобы в течение недели (каждый день на неделе) один из родильных домов открывает свои двери, и

работа будет длиться целый день с 10 до 3 часов.

При этом будут выступать наши специалисты различных профилей: акушеры-гинекологи, неонатологи, специалисты пренатальной диагностики, будет выступать профессиональный юрист, который расскажет о государственных пособиях, льготах для семей.

Кроме общего выступления юриста, будут организованы индивидуальные консультации. Будут выступать психологи.

Тем вообще очень много.

В разных роддомах будет немного разная программа.

Хотя перечень основных тем будет присутствовать в каждом роддоме. Кроме этого будут организованы экскурсии по родильному дому. Мы планируем, что это будет по две небольшие группы, где можно посмотреть,