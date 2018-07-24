Экскурсия по роддому, консультации юриста, психолога и врачей. Рассказываем об акции для будущих родителей

Новости Беларуси. С 23 июля в Минске организован проект «Родильный дом, доброжелательный к семье!». Мы узнали подробности проведения акции в программе «Большой город» у главного акушера-гинеколога Минска.
Новости Беларуси. С 23 июля в Минске организован проект «Родильный дом, доброжелательный к семье!». Мы узнали подробности проведения акции в программе «Большой город» у главного акушера-гинеколога Минска.
Ирина Иконостасова, главный акушер-гинеколог комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
В Минске такая акция проходит впервые. Это инициатива отдела оказания материальной помощи матерям и детям при Комитете по здравоохранению. Мы хотим показать будущим родителям, как организована работа, какие профессионалы работают в службе родовспоможения Минска.
Акция была задумана, чтобы в течение недели (каждый день на неделе) один из родильных домов открывает свои двери, и
работа будет длиться целый день с 10 до 3 часов.
При этом будут выступать наши специалисты различных профилей: акушеры-гинекологи, неонатологи, специалисты пренатальной диагностики, будет выступать профессиональный юрист, который расскажет о государственных пособиях, льготах для семей.
Кроме общего выступления юриста, будут организованы индивидуальные консультации. Будут выступать психологи.
Тем вообще очень много.
В разных роддомах будет немного разная программа.
Хотя перечень основных тем будет присутствовать в каждом роддоме. Кроме этого будут организованы экскурсии по родильному дому. Мы планируем, что это будет по две небольшие группы, где можно посмотреть,
какие родильные залы, какие палаты для новорожденных, что такое детская реанимация,
как там выхаживают деток. Можно будет посетить кабинеты пренатальной диагностики, где проводится антенатальная диагностика, ультразвуковая диагностика патологии плода.
Кроме того будут организованы детские игровые комнаты.
На это мероприятие можно прийти семьей с детьми. Будут работать специалисты, которые займут детей их интересами, в то время как
мама и папа могут задавать свои вопросы и участвовать в экскурсии по родильному дому.
Мы это задумали, чтобы вызвать больший интерес. Цель этого мероприятия – дать больше информации населению. Чтобы их замотивировать посетить родильные дома, которые территориально их. Чего им хочется видеть в перспективе.
Ольга Юруть, СТВ:
Это обратная связь?
Ирина Иконостасова:
Совершенно верно.
Эта акция и задумана для того, чтобы пообщаться.
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