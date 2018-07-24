«Приходишь сюда и радуешься». Репортаж из родильных домов Минска
Новости Беларуси. Родильное отделение 5-й клинической больницы г. Минска. Здесь есть палаты и повышенной комфортности, но и обычные мало чем уступают, рассказали в программе «Большой город».
Кристина Дронова, молодая мала:
Здесь очень радует отношение персонала. Очень радует сама обстановка и атмосфера, ремонт, замечательное оборудование. Я искренне удивлена положительным образом.
За три года после открытия отделения здесь родилось около 13 тысяч малышей.
Марина Шкроб, заместитель главного врача 5-й городской клинической больницы:
На 100 девочек рождается где-то 106-108 мальчиков.
Особенностью нашего родильного дома, что у нас рожают много рожавшие женщины, женщины, у которых было несколько кесаревых сечений в анамнезе.
С появлением новых клиник, дополнительных мест значительно снимается нагрузка роддомов в густо населенных районах Минска. К примеру, со 2-го роддома. В год примерно здесь рождается около 4 тысяч самых маленьких минчан.
Здесь выхаживают крох, которые поспешили появиться на свет.
Лилия Полищук, молодая мама:
Сначала ощущения были не очень, потому что ребеночек был тяжелым. Сейчас все намного лучше. Приходишь сюда и радуешься, как он растет. Конечно, спасибо огромное врачам.Многолетний опыт докторов и современное оборудование здесь помогают сохранить жизнь практически каждому ребенку, родившемуся раньше срока.
Под прозрачными колпаками с аппаратами искусственной вентиляцией легких и определенным температурным режимом уже вырастили немало малышей.
Ирина Ляховская, заведующий отделением городского клинического родильного дома № 2 г. Минска:
У нас была девочка, у которой мама из Норвегии. Была 650 грамм. Линда-Мария – мы до сих пор все ее помним. И она выходилась очень неплохо, и
даже норвежские доктора впечатлялись,
что у ребенка нет синдрома повышенной возбудимости, характерного для недоношенных деток.
Удалось спасти жизнь даже самому крохотному младенцу, который весил всего 570 граммов. Врачи вспоминают:
сердце ребенка останавливалось три раза за день.
С начала года во 2-ом роддоме родилось более 2 тысяч деток. Примечательно, что около 50 из них – двойни.