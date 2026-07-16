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Новости по тегу #Беременность и роды

Медицинский кризис в Уганде: роженицы продолжают страдать из-за дефицита донорской крови
16 июля 2026 07:39

Медицинский кризис в Уганде: роженицы продолжают страдать из-за дефицита донорской крови

В Бресте спасатели приняли экстренные роды прямо в машине
22 мая 2026 17:18

В Бресте спасатели приняли экстренные роды прямо в машине

Мингорсовет поддерживает молодых мам! Поговорили с депутатом о помощи женщинам и защитите института семьи
24 апреля 2026 14:08

Мингорсовет поддерживает молодых мам! Поговорили с депутатом о помощи женщинам и защитите института семьи

О поддержке материнства, новациях в ЭКО и отношении молодежи к созданию семьи – разговор с сенатором
19 апреля 2026 13:56

О поддержке материнства, новациях в ЭКО и отношении молодежи к созданию семьи – разговор с сенатором

Белорускам будут предоставлять две бесплатные попытки ЭКО – Лукашенко подписал указ
24 марта 2026 17:20

Белорускам будут предоставлять две бесплатные попытки ЭКО – Лукашенко подписал указ

ЭКО разрешат делать и одиноким женщинам – о нюансах рассказала врач
22 марта 2026 17:25

ЭКО разрешат делать и одиноким женщинам – о нюансах рассказала врач

Вторая бесплатная попытка ЭКО до 49 лет! О новациях для белорусок поговорили с акушером-гинекологом
22 марта 2026 17:18

Вторая бесплатная попытка ЭКО до 49 лет! О новациях для белорусок поговорили с акушером-гинекологом

Женщина хочет иметь ребенка – значит, святая! Лукашенко про ЭКО
20 марта 2026 10:46

Женщина хочет иметь ребенка – значит, святая! Лукашенко про ЭКО

За рождественские сутки в Брестском роддоме появились на свет семеро детей
08 января 2026 19:45

За рождественские сутки в Брестском роддоме появились на свет семеро детей

76 новорождённых белорусов! Показываем, как поздравляли мам, родивших 1 января 2026 года
05 января 2026 17:14

76 новорождённых белорусов! Показываем, как поздравляли мам, родивших 1 января 2026 года

«Усталость не является критерием» – психолог назвала симптомы послеродовой депрессии
27 ноября 2025 13:32

«Усталость не является критерием» – психолог назвала симптомы послеродовой депрессии

Партнёрские роды – это дорого? Медики развеяли миф
19 ноября 2025 18:29

Партнёрские роды – это дорого? Медики развеяли миф