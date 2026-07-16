Новости по тегу #Беременность и роды

Ежегодно в Уганде из-за осложнений, связанных с беременностью, умирают около четырех тысяч женщин.
Как сотрудники МЧС превратились в акушеров и помогли появиться на свет новому жителю Бреста?
«Cегодня государство предоставляет максимально много возможностей для реализации женщины, и женщины-мамы, мамы троих и более детей», – отметила Наталья Воронова.
Почему в нашей стране забота о человеке рассматривается как основа национальной политики? Обсудили с гостьей программы.
Воспользоваться бонусом от государства смогут не только замужние женщины, но и те, кто не состоит в браке.
«Одинокая женщина имеет право воспользоваться донорским сперматозоидом из базы, только донорским».
В Беларуси планируют сделать вторую попытку ЭКО бесплатной. На неделе Президент поручил проработать этот вопрос. Если первая программа позволила родиться тысячам маленьких белорусов, то расширение льготы – это уже не просто демография, а реальный шанс для каждой семьи, которая мечтает о ребенке, но
Главными подходами при проведении ЭКО за счет государства должны быть либеральные подходы для женщин и применение передовых технологий. Об этом заявил Александр Лукашенко, заслушивая доклад о проекте указа «О проведении экстракорпорального оплодотворения».
Малышей и их родителей поздравили представители православной церкви.
От имени Президента – подарки и самые искренние пожелания.
Возникает стойкое нарушение сна. Когда женщина даже при возможности отдохнуть, поспать все равно испытывает раздражительность, реактивность либо наоборот гиперсомнию.
«Деньги не решают вообще ничего. Есть бесплатная возможность, было бы желание».
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