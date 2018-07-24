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VIP-палаты в 6-м роддоме Минска. Когда такие отделения появятся в других роддомах?

24 июля 2018 09:43
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Новости Беларуси. Есть ли в планах властей в области здравоохранения расширять возможности и оборудовать VIP-палаты во всех роддомах Минска, как в 6-ом роддоме, рассказала в программе «Большой город» главный акушер-гинеколог Минска.

Ирина Иконостасова, главный акушер-гинеколог комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Я хочу сказать, что во всех роддомах существуют подобные палаты.

Сложно это оганизвоать, если этому учреждению 60-70 лет,

сложно организовать отдельное отделение. Если же наша АКЦИЯ покажет, что эта улуга действительно так востребована, то руководство, конечно же, будет рассматривать вопросы возможности организации подобных отделений во всех учреждениях.

Беременность и роды в Минске: большое интервью главного акушера-гинеколога в программе «Большой город»

# Беременность и роды # Здоровье # Ирина Иконостасова

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