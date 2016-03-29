Захват пассажирского самолета на Кипре: хроника событий

Пассажирский самолет, следовавший по маршруту Александрия – Каир, был захвачен 29 марта 2016 года.



Захватчик, угрожая экипажу поясом смертника, потребовал изменить маршрут, которым следовал лайнер А320 (Александрия-Каир), и заставил пилотов посадить самолет в аэропорту Ларнаки на Кипре. Затем он отпустил часть пассажиров и ведет переговоры с властями.

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