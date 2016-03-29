Угонщиком египетского А320 является преподаватель университета США

Новости Египта. Угонщик египетского самолета Ибрагим Самаха является профессором университета в Атланте (США). Об этом газете «Аль-Ахрам» сообщили источники в силовых структурах Египта.



По данным СМИ, он был зарегистрирован пассажиром самолета А320, выполнявшего утром 29 марта рейс по маршруту Бург эль-Араб (Александрия) – Каир и сидел на месте 38К.

Ранее сообщалось, что захватчик, угрожая экипажу самолета и пассажирам поясом смертника, потребовал изменить маршрут и заставил пилотов посадить самолет в аэропорту Ларнаки на Кипре. Затем он отпустил часть пассажиров и вел переговоры с властями через египетского пилота.

Судя по фотографии, Ибрагиму Самахе – около 50 лет.

Каирские издания сообщают, что он потребовал переводчика и политического убежища на Кипре. Также известно, что после взлета самолета он передал послание экипажу о захвате и потребовал лететь в Турцию. Однако из-за нехватки топлива лайнер совершил посадку в кипрском городе Ларнака.