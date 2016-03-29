Захват египетского А320 мог быть совершен по личным мотивам

Новости Египта. Захват самолета авиакомпании Egypt Air, севшего в аэропорту кипрской Ларнаки, мог быть совершен по личным мотивам. Об этом сообщает местный телеканал.

По их данным, угонщик просит передать письмо на четырех страницах, написанное на арабском языке, некой женщине, проживающей на Кипре.

Имя женщины передано властям страны.

По данным агентства Reuters, речь идет о его бывшей жене.

Самолет авиакомпании Egypt Air, совершавший перелет в Египте, захватил неизвестный. Он потребовал посадить лайнер на Кипре, угрожая взорвать его.

На борту находилось больше 80 человек, сейчас освобождены все, кроме четырех иностранцев и семи членов экипажа.

