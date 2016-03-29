Прямой эфир

Захват египетского А320 мог быть совершен по личным мотивам

29 марта 2016 08:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Египта. Захват самолета авиакомпании Egypt Air, севшего в аэропорту кипрской Ларнаки, мог быть совершен по личным мотивам. Об этом сообщает местный телеканал.

По их данным, угонщик просит передать письмо на четырех страницах, написанное на арабском языке, некой женщине, проживающей на Кипре.

Имя женщины передано властям страны.

По данным агентства Reuters, речь идет о его бывшей жене.

Самолет авиакомпании Egypt Air, совершавший перелет в Египте, захватил неизвестный. Он потребовал посадить лайнер на Кипре, угрожая взорвать его.

На борту находилось больше 80 человек, сейчас освобождены все, кроме четырех иностранцев и семи членов экипажа.
 

# Захват заложников

Другие новости рубрики

Все новости
Пассажиров A320, кроме четырех иностранцев и членов экипажа, освободили
29 марта 2016 08:00

Пассажиров A320, кроме четырех иностранцев и членов экипажа, освободили

В Египте террорист захватил самолет с пассажирами на борту
29 марта 2016 07:23

В Египте террорист захватил самолет с пассажирами на борту

Турецкие спецслужбы предотвратили в стране несколько терактов, в том числе с участием смертников
29 марта 2016 06:27

Турецкие спецслужбы предотвратили в стране несколько терактов, в том числе с участием смертников