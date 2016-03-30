Новости Кипра. Суд Кипра арестовал угонщика самолета на 8 дней – именно столько понадобится полиции для расследования. Ему предъявлены обвинения в пиратстве, терроризме и похищении людей.

Борт выполнявший рейс «Александрия-Каир» был захвачен накануне утром. Мужчина, угрожая взорвать самолёт, велел экипажу изменить курс и приземлиться на Кипре. Во время переговоров, которые длились несколько часов, преступник отпустил всех пассажиров. Мужчина, возможно, психически нездоров. Никаких политических убеждений у него не было, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.