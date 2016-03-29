В Египте террорист захватил самолет с пассажирами на борту

Новости Египта. Террорист захватил самолет с пассажирами на борту. Лайнер египетской авиакомпании, направлявшийся из Александрии в Каир, по требованию неизвестного сел на Кипре. Власти начали переговоры с террористом. Поступает информация, что захватчик пригрозил взорвать пояс смертника на борту.

Аэропорт Ларнаки закрыт в связи с чрезвычайным происшествием. Сюда прибыли машины скорой помощи.

Только что поступила информация, что 50 пассажиров освобождены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.