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В Египте террорист захватил самолет с пассажирами на борту

29 марта 2016 07:23
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Новости Египта. Террорист захватил самолет с пассажирами на борту. Лайнер египетской авиакомпании, направлявшийся из Александрии в Каир, по требованию неизвестного сел на Кипре. Власти начали переговоры с террористом. Поступает информация, что захватчик пригрозил взорвать пояс смертника на борту.

Аэропорт Ларнаки закрыт в связи с чрезвычайным происшествием. Сюда прибыли машины скорой помощи.

Только что поступила информация, что 50 пассажиров освобождены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Захват заложников

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