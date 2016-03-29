Фантастика с хорошим финалом: как человек с психическим расстройством угнал самолет

Новости Кипра. Все мировые СМИ сегодня следили за ситуацией, которая разворачивалась в Ларнаке. Утром в аэропорту этого кипрского города приземлился самолет египетской авиакомпании, захваченный по пути из Александрии в Каир. На борту находились около 80-ти человек.

Эта новость сегодня полдня держала в напряжении весь мир. Изначально сообщалось: лайнер захватил один из пассажиров. Он грозился взорвать самолёт с помощью пояса смертника и потребовал приземлиться на Кипре.

Шериф Фати, министр гражданской авиации Арабской Республики Египет:

Следствию предстоит выяснить, каким образом злоумышленник смог пронести предметы на борт и были ли допущены ошибки в работе службы безопасности.

Аэропорт Ларнаки тут же закрыли, и туда стали приезжать экстренные службы. Сразу сообщалось, что неизвестный - это египтянин Ибрагим Самаха. Позже эту информацию опровергли и назвали настоящее имя угонщика. Им оказался также гражданин Египта - Сейфа ад-Дина Мустафа, профессор Каирского университета.

Угрожая взрывчаткой, он попросил передать письмо на арабском языке своей бывшей супруге. Затем выдвинул политические требования: освободить всех женщин-заключенных в Египте. Полиция тогда начала переговоры, и мужчина согласился отпустить некоторых граждан.

Через несколько часов после захвата спецназ решил штурмовать лайнер. Однако до этого дело не дошло: оставшимся людям удалось бежать самостоятельно.

А после угонщик и сам вышел с поднятыми руками. На мужчине был широкий пояс, из которого торчали провода. После проверки оказалось, что это муляж.

Никос Анастасиади, президент Республики Кипр:

Угон самолета — это не попытка теракта. Мужчина пошел на захват лайнера по личным мотивам. Это было сделано из-за бывшей жены угонщика.

После того, как всё закончилось, родственники Мустафы заявили: мужчина страдает психическим расстройством. Это уточнение оказалось важным и внесло ясность в историю, которая сразу была похожа на теракт, после на любовный роман, а затем и вовсе показалась фантастикой с хорошим концом. Сейчас с авиапиратом работают следователи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.