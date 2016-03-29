Захват пассажирского самолета на Кипре: угонщик задержан, все заложники освобождены

Новости Египта. Драма с заложниками египетского самолета разрешилась. Силы безопасности Кипра задержали угонщика. После переговоров он сдался.

Первоначально преступником считали Ибрагима Самаха, профессора одного из американских университетов. Однако в дальнейшем выяснилось, что самолет угнал Сейф Мустафа, который также является профессором, но только истории и в Каирском университете. Он требовал освобождения нескольких заключенных женщин из тюрем Египта. В противном случае угрожал взорвать борт.

В какой-то момент появились данные, что готовится штурм самолета. Однако вскоре камеры успели зафиксировать, как самолет покидают остальные захваченные члены экипажа, причем один из них выбрался из лайнера через иллюминатор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шериф Фати, министр гражданской авиации Египта:

Следствию предстоит выяснить, каким образом злоумышленник смог пронести предметы на борт и были ли допущены ошибки в работе службы безопасности.

Пассажирский самолет, летевший из египетской Александрии в Каир, был захвачен утром. По требованию пилот изменил курс и приземлился на Кипре. Всего на борту находилось около 60 человек. Большую часть заложников угонщик отпустил сразу.