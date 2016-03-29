«Все кончено»: человек, который более 7 часов удерживал заложников в аэропорту Кипра, арестован





Напомним, самолет Airbus A320 авиакомпании Egypt Air, выполнявший из Александрии в Каир, был захвачен утром в небе. На его борту, по данным властей Кипра, находился ​81 пассажир. Захватчик, угрожая экипажу и пассажирам взорвать самолет, потребовал изменить маршрут и вынудил пилотов посадить самолет в аэропорту Ларнаки на Кипре.



Мотивы угонщика изначально были неясны: он не выдвигал никаких требований. Президент Кипра Никос Анастасиадис предположил, что захвативший самолет не является террористом.



Согласно информации, которую распространили каирские издания, угонщик якобы просил встречи с официальными представителями ЕС и намеревался после Кипра отправиться в другие страны. Об истинных причинах произошедшего говорить пока рано.