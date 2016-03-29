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«Все кончено»: человек, который более 7 часов удерживал заложников в аэропорту Кипра, арестован

29 марта 2016 12:47
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Новости Египта. Угонщик самолета Egypt Air, совершившего посадку на Кипре, сдался властям. Мужчина вышел из лайнера добровольно, с поднятыми руками.

Незадолго до этого самолет покинули еще несколько заложников. Напомним, большинство пассажиров угонщик отпустил после посадки.

Операция по освобождению заложников самолета А320 Egypt Air завершена.

Информацию официально подтвердил МИД Кипра в своем Twitter.

«Все кончено»: человек, который более 7 часов удерживал заложников в аэропорту Кипра, арестован -1



Напомним, самолет Airbus A320 авиакомпании Egypt Air, выполнявший из Александрии в Каир, был захвачен утром в небе. На его борту, по данным властей Кипра, находился ​81 пассажир. Захватчик, угрожая экипажу и пассажирам взорвать самолет, потребовал изменить маршрут и вынудил пилотов посадить самолет в аэропорту Ларнаки на Кипре.

Мотивы угонщика изначально были неясны: он не выдвигал никаких требований. Президент Кипра Никос Анастасиадис предположил, что захвативший самолет не является террористом. 

Согласно информации, которую распространили каирские издания, угонщик якобы просил встречи с официальными представителями ЕС и намеревался после Кипра отправиться в другие страны. Об истинных причинах произошедшего говорить пока рано.

# Захват заложников

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