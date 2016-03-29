«Мы приносим извинения господину Ибрагиму Самахе»: власти извинились перед человеком, обвиненным в угоне А320

Новости Египта. Профессора американского университета Ибрагима Самаха ранее назвали захватчиком самолета А320, совершившего посадку в аэропорту Ларнаки на Кипре. Позже эта информация была опровергнута.

Угонщиком пассажирского самолета авиакомпании Egypt Air был не Ибрагим Самаха, а некий Сейф ад-Дин Мустафа. С таким заявлением выступили власти Египта.

Сообщение телеканала «ОН-ТВ» со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Египта:

Мы приносим извинения господину Ибрагиму Самахе за то, что его имя по ошибке было связано с ситуацией вокруг самолета.



Телеканал Sky News Arabia сообщил, что захватчик самолета просит политического убежища на Кипре. По данным телеканала, Самаха первоначально попросил пилота посадить авиалайнер в Турции, однако тот отказался, сославшись на нехватку топлива в баках самолета.

Пока поступает противоречивая информация об оставшихся на борту самолета заложниках.

По последним данным, на борту остаются 7 членов экипажа и несколько иностранных пассажиров, их гражданство уточняется. По информации СМИ, на захват самолета угонщика могли толкнуть личные мотивы – на Кипре, якобы, проживает его бывшая супруга.

Напомним, пассажирский самолет, следовавший по маршруту Александрия – Каир, был захвачен 29 марта 2016 года.

Захватчик, угрожая экипажу взорвать самолет, потребовал изменить маршрут.