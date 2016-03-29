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Захват пассажирского самолета на Кипре: 55 заложников отпущены, на борту остался экипаж

29 марта 2016 10:38
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Новости Египта. Мы продолжаем следить за ситуацией с заложниками  на борту угнанного в Египте самолета. Около 9 утра аэробус приземлился в аэропорту Ларнаки, изменив маршрут по требованию одного из пассажиров. 55 человек, находящихся в плену, уже отпущены. На борту продолжает оставаться экипаж.

Ранее сообщалось, что угон самолета совершил Ибрагим Самаха – профессор университета в американском штате Атланта. Якобы он требовал убежища на Кипре, а также чтобы на переговорах присутствовала его девушка, которая с ним ранее разорвала отношения. Это гражданка Кипра. Однако сейчас эта версия не подтверждается.

Всего на борту находилось около 80 человек. Это граждане Великобритании, Ирландии, Франции, Бельгии и США. Наших соотечественников на лайнере, захваченном в Египте, нет. На данный момент борт отогнан на запасную полосу и оцеплен полицией. У террориста, возможно, находится взрывное устройство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Захват заложников

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