Захват пассажирского самолета на Кипре: 55 заложников отпущены, на борту остался экипаж

Новости Египта. Мы продолжаем следить за ситуацией с заложниками на борту угнанного в Египте самолета. Около 9 утра аэробус приземлился в аэропорту Ларнаки, изменив маршрут по требованию одного из пассажиров. 55 человек, находящихся в плену, уже отпущены. На борту продолжает оставаться экипаж.

Ранее сообщалось, что угон самолета совершил Ибрагим Самаха – профессор университета в американском штате Атланта. Якобы он требовал убежища на Кипре, а также чтобы на переговорах присутствовала его девушка, которая с ним ранее разорвала отношения. Это гражданка Кипра. Однако сейчас эта версия не подтверждается.

Всего на борту находилось около 80 человек. Это граждане Великобритании, Ирландии, Франции, Бельгии и США. Наших соотечественников на лайнере, захваченном в Египте, нет. На данный момент борт отогнан на запасную полосу и оцеплен полицией. У террориста, возможно, находится взрывное устройство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.