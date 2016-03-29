«Это сделано из-за женщины»: президент Кипра прокомментировал угон самолета Egypt Air

Новости Египта. Президент Кипра Никос Анастасиадис заявил, что в случае с захватом египетского самолета А320 речь не идет о теракте. «Это сделано из-за женщины. Мы делаем все для освобождения заложников», – цитирует президента The Guardian.

Ранее сообщалось, что мужчина попросил кипрские власти предоставить ему политическое убежище, а также передал письмо своей бывшей жене, проживающей на Кипре.







Газета «Вима»:

Ибрагим Самаха выбросил из самолета письмо с припиской для кипрской полиции, чтобы она передала это послание его бывшей жене-киприотке. Письмо на четырех страницах написано на арабском языке. Бывшая супруга угонщика прибыла в аэропорт в сопровождении полицейских и попытается с ним поговорить.



Ранее телеканал Al-Wafd сообщил, что Самаха – врач-ветеринар и работает преподавателем в университете Атланты (США). По другим сведениям, Самаха преподает также в университете Александрии.