Видео выхода пассажиров с борта захваченного самолета А320 появилось в Сети

Новости Египта. Фотографии и видео выхода пассажиров из захваченного самолета Egypt Air появились в Сети. На кадрах видно, как люди спускаются с трапа самолета вместе с ручной кладью и следуют к автобусу.

Угонщик самолета отпустил всех пассажиров, кроме членов экипажа и еще пяти человек.

По данным греческой газеты «Вима», на борту в качестве заложников остаются члены экипажа, а также «три британца, итальянец и ирландец».



Кипрские власти информируют об отсутствии взрывчатки на борту угнанного самолета. Об этом сообщил телеканал CBC. Не исключено, что захват самолета продиктован личными мотивами. По некоторым данным, угонщик, чье имя Ибрагим Самаха, намеревался передать письмо на четырех страницах, написанное на арабском языке, бывшей супруге, проживающей на Кипре.



Ранее захватчик попросил переводчика и политическое убежище на Кипре. Изначально Ибрагим Самаха планировал лететь в Турцию, однако из-за нехватки топлива самолет сел на Кипре.



Как сообщил телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на родственников угонщика,

Самаха страдает психическим расстройством.

Газета «Вима»:

Ибрагим Самаха выбросил из самолета письмо с припиской для кипрской полиции, чтобы она передала это послание его бывшей жене-киприотке. Письмо на четырех страницах написано на арабском языке. Бывшая супруга угонщика прибыла в аэропорт в сопровождении полицейских и попытается с ним поговорить.