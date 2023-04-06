ВСУ выпустили по Мелитополю 6 ракет HIMARS. Последние новости из зоны СВО обсудили с Григорием Азарёнком

Григорий Азаренок: Сегодня утром проснулись с тревожными новостями. Шесть HIMARS летело по вам. Мы знаем, что зимой этого года совсем рядом от здания Министерства молодежной политики тоже были эти прилеты, но, насколько я знаю, научились наши ПВО щелкать эти злополучные ракеты, весь пакет был сбит.

Антон Тицкий:

Да. В любом случае, когда город спит и ПВО работает, сбивает ракеты, это все равно достаточно тревожно. К счастью, уже прошло достаточно много времени с того момента, как наши ПВО эффективно научились противодействовать и защищать наши мирные города. На Донбассе, слава богу, тоже ситуация значительно улучшилась, об этом недавно и президент на встрече с Денисом Пушилиным говорил. Да и я сам, поскольку часто бываю в Донецке, – реально есть изменения. Спасибо большое нашим защитникам, которые сражаются и стараются сохранить мир и защитить нас от этой угрозы, которая присутствует. Мы себе отдаем отчет, что это ежедневная ситуация, что мы подвергаемся обстрелам. Это не единичный случай. На прошлой неделе тоже было несколько обстрелов Мелитополя. Это, наверное, методичный момент. Они пытаются создавать ощущение психоза среди мирного населения, но наш город под надежной защитой. Я уверен, что такого рода провокации и атаки мы будем продолжать успешно отражать.

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