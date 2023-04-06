Президент Путин: ВСУ убили 14 собственных солдат

Киевский режим не устает поражать своей жестокостью и кровожадностью. Сегодня, шестого апреля, была получена информация, что накануне Вооруженные силы Украины нанесли удар. Под прицел попали собственные бойцы, которые сдались в плен российской армии.

Как рассказало ТАСС, официальное заявление о случившемся поступило от Владимира Путина на встрече с временно исполняющим обязанности главы ДНР Денисом Пушилиным.

«Вчера доложили, что на одном из участков соприкосновения четырнадцать бойцов украинской армии сдались в плен. Но было уже поздно <...> Триста снарядов противник положил в одно место и уничтожил всех своих военнослужащих», – рассказал глава России.

Также Путин добавил, что пострадали и солдаты российской армии. Также российская сторона сказала, что признала свои упущения и в дальнейшем будет делать так, чтобы враги не смогли наносить им ущерб.