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Президент Путин: ВСУ убили 14 собственных солдат

06 апреля 2023 16:41
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Киевский режим не устает поражать своей жестокостью и кровожадностью. Сегодня, шестого апреля, была получена информация, что накануне Вооруженные силы Украины нанесли удар. Под прицел попали собственные бойцы, которые сдались в плен российской армии.

Президент Путин: ВСУ убили 14 собственных солдат -1

Фото: pinterest.com/andriituruk

Как рассказало ТАСС, официальное заявление о случившемся поступило от Владимира Путина на встрече с временно исполняющим обязанности главы ДНР Денисом Пушилиным.

«Вчера доложили, что на одном из участков соприкосновения четырнадцать бойцов украинской армии сдались в плен. Но было уже поздно <...> Триста снарядов противник положил в одно место и уничтожил всех своих военнослужащих», – рассказал глава России.

Также Путин добавил, что пострадали и солдаты российской армии. Также российская сторона сказала, что признала свои упущения и в дальнейшем будет делать так, чтобы враги не смогли наносить им ущерб.

# Международная политика # Владимир Путин # Фотофакт

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