Урсула фон дер Ляйен: Си Цзиньпин готов поговорить с Зеленским

Китайский лидер готов поговорить с президентом Украины по телефону, когда «условия и время будут подходящими». Об этом сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, приводит ее слова ТАСС.

Глава ЕК рассказала, что такую информацию она получила во время переговоров с Си Цзиньпином в четверг, 6 апреля. По ее словам, китайский лидер озвучил готовность разговаривать по телефону с президентом Зеленским, когда условия и время будут подходящими. Урсула фон дер Ляйен расценивает такое сообщение, как «уже позитивное развитие».