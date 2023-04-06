Прямой эфир

Урсула фон дер Ляйен: Си Цзиньпин готов поговорить с Зеленским

06 апреля 2023 14:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Китайский лидер готов поговорить с президентом Украины по телефону, когда «условия и время будут подходящими». Об этом сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, приводит ее слова ТАСС.

Глава ЕК рассказала, что такую информацию она получила во время переговоров с Си Цзиньпином в четверг, 6 апреля. По ее словам, китайский лидер озвучил готовность разговаривать по телефону с президентом Зеленским, когда условия и время будут подходящими. Урсула фон дер Ляйен расценивает такое сообщение, как «уже позитивное развитие».

# Международная политика # Урсула фон дер Ляйен # Владимир Зеленский # Си Цзиньпин

Другие новости рубрики

Все новости
Сотни католиков приняли участие в обряде самобичевания на Филиппинах
06 апреля 2023 13:33

Сотни католиков приняли участие в обряде самобичевания на Филиппинах

Больше половины американцев не используют отпуск полностью. Во всём виновато начальство
06 апреля 2023 13:23

Больше половины американцев не используют отпуск полностью. Во всём виновато начальство

В Париже демонстранты ворвались в офис американской компании
06 апреля 2023 13:20

В Париже демонстранты ворвались в офис американской компании