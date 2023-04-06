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Сотни католиков приняли участие в обряде самобичевания на Филиппинах

06 апреля 2023 13:33
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Новости Филиппин. Сотни верующих католиков приняли участие в обряде самобичевания на Филиппинах. Традиционно он проводится в Страстную неделю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни католиков приняли участие в обряде самобичевания на Филиппинах-1

Подражая страданиям Иисуса, местные жители как будто приближают себя к распятию. Но сегодня эта практика решительно осуждается руководством католической церкви как ошибочное толкование веры.

# Религия # Новости Филиппин # Фотофакт

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