Сотни католиков приняли участие в обряде самобичевания на Филиппинах

Новости Филиппин. Сотни верующих католиков приняли участие в обряде самобичевания на Филиппинах. Традиционно он проводится в Страстную неделю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подражая страданиям Иисуса, местные жители как будто приближают себя к распятию. Но сегодня эта практика решительно осуждается руководством католической церкви как ошибочное толкование веры.