Миллионы французов вышли на забастовку против пенсионной реформы

Новости Франции. Во Франции началась вторая общенациональная забастовка против пенсионной реформы. В ней участвуют миллионы людей разных возрастов и профессий: почтальоны, учителя, сотрудники нефтеперерабатывающих заводов, а также мэрий городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране почти парализовано железнодорожное сообщение. На маршруты вышли лишь 2/3 скоростных поездов, почти не ходят пригородные электрички. В Париже серьезно нарушена работа метро. В международном аэропорту готовятся к отмене каждого пятого рейса. Министр транспорта Франции призвал граждан готовиться к трудностям и попросил по возможности перенести свои поездки.

Первая общенациональная забастовка против пенсионной реформы прошла во Франции 19 января. Тогда на демонстрации вышли более миллиона человек. Несмотря на это, власти отказываются идти на диалог с протестующими. Премьер страны уже заявила, что решение об увеличении минимального возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет к 2030 году больше не подлежит обсуждению. Она рассчитывает, что нововведение вступит в силу уже этим летом.