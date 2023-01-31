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Миллионы французов вышли на забастовку против пенсионной реформы

31 января 2023 13:19
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Новости Франции. Во Франции началась вторая общенациональная забастовка против пенсионной реформы. В ней участвуют миллионы людей разных возрастов и профессий: почтальоны, учителя, сотрудники нефтеперерабатывающих заводов, а также мэрий городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Миллионы французов вышли на забастовку против пенсионной реформы-1

В стране почти парализовано железнодорожное сообщение. На маршруты вышли лишь 2/3 скоростных поездов, почти не ходят пригородные электрички. В Париже серьезно нарушена работа метро. В международном аэропорту готовятся к отмене каждого пятого рейса. Министр транспорта Франции призвал граждан готовиться к трудностям и попросил по возможности перенести свои поездки.

Миллионы французов вышли на забастовку против пенсионной реформы-4

Первая общенациональная забастовка против пенсионной реформы прошла во Франции 19 января. Тогда на демонстрации вышли более миллиона человек. Несмотря на это, власти отказываются идти на диалог с протестующими. Премьер страны уже заявила, что решение об увеличении минимального возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет к 2030 году больше не подлежит обсуждению. Она рассчитывает, что нововведение вступит в силу уже этим летом.

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# Забастовка # Элизабет Борн # Новости Франции # Фотофакт

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