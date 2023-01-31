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США готовы применить ядерное оружие на Корейском полуострове

31 января 2023 13:16
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Новости Южной Кореи. США готовы применить ядерное оружие на Корейском полуострове. Об этом заявил глава Пентагона, выступая на совместной пресс-конференции с министром обороны Южной Кореи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США готовы применить ядерное оружие на Корейском полуострове-1

По его словам, для защиты республики от КНДР Вашингтон готов использовать все возможное оружие (как обычное, так и ядерное). Так как Пхеньян в 2022 году совершил беспрецедентное количество провокаций. Кроме того, страны договорились многократно увеличить масштабы проводимых совместных учений. Глава Пентагона особо отметил, что сейчас в Южной Корее служат около 30 тысяч солдат США, что является одним из самых крупных американских контингентов за рубежом.

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# Международная политика # Ллойд Остин # Новости США # Фотофакт

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