В США прошли президентские дебаты – кому отдали предпочтение американцы?
Внимание мировой общественности 11 сентября приковано к прошедшим в США президентским дебатам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дональд Трамп и Камала Харрис боролись за неопределившийся электорат.
Кому отдали предпочтение зрители и почему встреча не обошлась без скандалов – в нашем следующем материале.
90 минут словесного поединка. В левом углу ринга республиканец Трамп, бессменный лидер своей партии. В правом – Харрис, представитель демократов, сменившая в гонке Джо Байдена. Претенденты на главное кресло в Белом доме встретились менее чем за два месяца до выборов, назначенных на 5 ноября. Ни у кого не было явного преимущества перед дебатами, американцы одинаково поддерживали обоих кандидатов, и встреча как раз должна была наконец определить фаворита.
Самое главное – напомнить американцам, насколько лучше была наша страна всего четыре года назад, когда Трамп был президентом. Даже в разгар пандемии наша экономика была сильнее, наши люди были в большей безопасности, а мир, наши враги, уважали нас.
Я думаю, что Харрис – очень интересный кандидат. Она определенно показывает новый путь для нашей страны. И я никогда не проголосую за Дональда Трампа. Я думаю, что он сумасшедший.
Харрис заподозрили в использовании наушников под видом сережек. Но эти нападки – уже следствие вполне удачного выступления политика. Она сделала акцент на социальный сектор, и простые американцы поверили, что именно Харрис знакома с проблемами общества и, главное, знает, как их решить. Трамп же по привычке рассуждал более глобально и обращался не только к будущему, но и к прошлому. Что, по мнению экспертов, не сыграло ему на руку.
А пока Трамп и Харрис состязались на сцене, их сторонники устроили акцию на улицах Филадельфии, города, который определен местом проведения дебатов. Задачей демонстрантов было перекричать друг друга. Было так шумно, что местная полиция перестраховалась и провела серии задержаний.
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