В США прошли президентские дебаты – кому отдали предпочтение американцы?

Внимание мировой общественности 11 сентября приковано к прошедшим в США президентским дебатам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дональд Трамп и Камала Харрис боролись за неопределившийся электорат. Кому отдали предпочтение зрители и почему встреча не обошлась без скандалов – в нашем следующем материале.

90 минут словесного поединка. В левом углу ринга республиканец Трамп, бессменный лидер своей партии. В правом – Харрис, представитель демократов, сменившая в гонке Джо Байдена. Претенденты на главное кресло в Белом доме встретились менее чем за два месяца до выборов, назначенных на 5 ноября. Ни у кого не было явного преимущества перед дебатами, американцы одинаково поддерживали обоих кандидатов, и встреча как раз должна была наконец определить фаворита.

Самое главное – напомнить американцам, насколько лучше была наша страна всего четыре года назад, когда Трамп был президентом. Даже в разгар пандемии наша экономика была сильнее, наши люди были в большей безопасности, а мир, наши враги, уважали нас.

Я думаю, что Харрис – очень интересный кандидат. Она определенно показывает новый путь для нашей страны. И я никогда не проголосую за Дональда Трампа. Я думаю, что он сумасшедший.