В Кремле допустили, что решение об ударах по России дальнобойными ракетами уже принято

Высока вероятность, что Запад уже дал разрешение Киеву наносить удары по территории Российской Федерации дальнобойными ракетами. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
Высока вероятность, что Запад уже дал разрешение Киеву наносить удары по территории Российской Федерации дальнобойными ракетами. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
В средствах массовой информации активно публикуются сообщения о спорах между Вашингтоном и Лондоном касательно разрешения Киеву применять дальнобойные ракеты для ударов по территории РФ. По мнению Пескова, подобные публикации в СМИ – формализация решения, которое уже принято. «Скорее всего, конечно, все эти решения уже приняты», – подчеркнул он.