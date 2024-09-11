В Кремле допустили, что решение об ударах по России дальнобойными ракетами уже принято

В средствах массовой информации активно публикуются сообщения о спорах между Вашингтоном и Лондоном касательно разрешения Киеву применять дальнобойные ракеты для ударов по территории РФ. По мнению Пескова, подобные публикации в СМИ – формализация решения, которое уже принято. «Скорее всего, конечно, все эти решения уже приняты», – подчеркнул он.