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В Кремле допустили, что решение об ударах по России дальнобойными ракетами уже принято

11 сентября 2024 14:00
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Высока вероятность, что Запад уже дал разрешение Киеву наносить удары по территории Российской Федерации дальнобойными ракетами. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

В средствах массовой информации активно публикуются сообщения о спорах между Вашингтоном и Лондоном касательно разрешения Киеву применять дальнобойные ракеты для ударов по территории РФ. По мнению Пескова, подобные публикации в СМИ – формализация решения, которое уже принято. «Скорее всего, конечно, все эти решения уже приняты», – подчеркнул он.

# Международная политика # Дмитрий Песков

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