63 % американцев отдали предпочтение Харрис после предвыборных дебатов – опрос

63 % американцев отдали предпочтение Харрис. Она заручилась пусть небольшим, но все же преимуществом. Это может оказаться весомым вкладом в ее избирательную кампанию, отмечают эксперты. Ранее они были схожи во мнении, что оба кандидата на место в Белом доме выступили удачно. Трамп даже назвал прошедшие дебаты лучшими в своей политической карьере. Но, как показали опросы, согласны с республиканцем не все.

Норма Мендоса-Дентон, лингвист (США):

Харрис не сделала достаточно для продвижения конкретных предложений. А Трамп потратил много времени на нападки на Байдена, чего все ему говорили не делать. Я имею в виду все новостные СМИ – от правых до левых – говорили, прекратите нападать, сосредоточьтесь на экономике и проблемах. Но Трамп не совсем придерживался плана. Я думаю, он не смог показать избирателям из рабочего класса, как он собирается действовать в их интересах. А им важно, почему продукты питания такие чертовски дорогие?