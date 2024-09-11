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63 % американцев отдали предпочтение Харрис после предвыборных дебатов – опрос

11 сентября 2024 13:44
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Представитель демократов Камала Харрис превзошла республиканца Трампа на предвыборных дебатах. Об этом свидетельствуют опросы общественного мнения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

63 % американцев отдали предпочтение Харрис после предвыборных дебатов – опрос-2

63 % американцев отдали предпочтение Харрис. Она заручилась пусть небольшим, но все же преимуществом. Это может оказаться весомым вкладом в ее избирательную кампанию, отмечают эксперты. Ранее они были схожи во мнении, что оба кандидата на место в Белом доме выступили удачно. Трамп даже назвал прошедшие дебаты лучшими в своей политической карьере. Но, как показали опросы, согласны с республиканцем не все.

63 % американцев отдали предпочтение Харрис после предвыборных дебатов – опрос-4

Норма Мендоса-Дентон, лингвист (США):
Харрис не сделала достаточно для продвижения конкретных предложений. А Трамп потратил много времени на нападки на Байдена, чего все ему говорили не делать. Я имею в виду все новостные СМИ – от правых до левых – говорили, прекратите нападать, сосредоточьтесь на экономике и проблемах. Но Трамп не совсем придерживался плана. Я думаю, он не смог показать избирателям из рабочего класса, как он собирается действовать в их интересах. А им важно, почему продукты питания такие чертовски дорогие?

«Это было что-то вроде три на одного» – как американцы восприняли дебаты Трампа и Харрис?

# Выборы в США # Камала Харрис # Дональд Трамп

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